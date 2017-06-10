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Леонид Слуцкий: почти уверен, что после ЧМ-2018 лимит отменят, но время потеряно

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий выступил перед преподавателями и студентами Волгоградской государственной академии физической культуры.

– Как считаете, лимит на легионеров нужен российскому футболу?

– А давайте я отвечу вопросом на вопрос – пускай это некорректно, но я воспользуюсь своим правом сегодня. А скажите-ка, пожалуйста, зачем лимит вообще нужен? Чем он поможет? Что получилось? Ваше мнение. Мы же вводили его зачем-то.

– Чтобы больше наших классных игроков раскрывались... С другой стороны, отсутствие конкуренции кому-то мешает раскрыться.

– То есть лимит, вы считаете, для того, чтобы наши футболисты больше играли, верно?

– Ну, типа да.

– Хорошо. Вот мой любимый пример. Рондона продали в "Вест Бромвич", чтобы играть мог Дзюба. А потом мы хотим чего-то выиграть в сборной. Но Дзюба выходит на чемпионате мира или Европы против команд, где нет лимита. Что же дальше? Дзюба на поле покажет вместо карточки российский паспорт – и Рондон уйдет с поля? Или скажет Рондону: "Слушай, я россиянин, подвинься. Не мешай, дай я гол забью". Но нет, такие законы не действуют.

Чтобы сделать сборную СИЛЬНЕЕ, мы создаем для ее игроков более легкий путь – где логика? Касается любого вида деятельности. Ок, предположим, мы хотим, чтобы наши студенты лучше занимались. Давайте им предоставим на два дня больше выходных, и через месяц выдадим диплом, идите работайте! Думаю, вы будете рады – но разве вам это поможет?

Вот и российские футболисты были бы значительно сильнее, если бы выиграли конкуренцию у серьезных иностранцев. А если не можешь – ну, это ж спорт, сиди тогда на лавке, какие вопросы.

Другой пример. Когда английская премьер-лига "поперла", она тоже страдала от малого количества англичан. Тем не менее второй год подряд лучший бомбардир турнира – англичанин (Варди, потом Кейн), а лучший ассистент – Алли. Все они выросли, потому что развивались в жесточайшей конкурентной среде.

И еще момент. Взглянем на составы российских клубов. Практически у всех в основе – больше пяти россиян. О лимите уже никто не волнуется – у клубов сложности с финансами. А вот несколько лет назад шли сумасшедшие вливания – "Анжи", "Зенит", "Динамо". И, например, Саше Кокорину – суперталантливому футболисту – куда больше помогла бы прямая конкуренция с Кураньи, нежели "конкуренция" с другим россиянином, который по умолчанию, ниже Александра по уровню. Хотя делалось-то всё из лучших побуждений.

Почти уверен, что после чемпионата мира-2018 лимит в нынешнем виде отменят. Но глобально это ничего не поменяет. То время, когда у нас реально был топ-топ-топ чемпионат (Вальбуэна, Виллиан, Это’О, Витсель, Халк и так далее), к сожалению, потеряно. Может, оно когда-нибудь вернется – дай Бог.

СЭ
Теги: Слуцкий
Сегодня, 13:44
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11
(4)
№11 Написал: Hitman (Сегодня, 14:48) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
трусливое создание,тебе вообще нужно дуло залепить в сторону России
Регистрация: 20.04.2017
№10 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 14:32) #
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На самом деле все просто. Легионеры нужны сильные и только такие. Так ведь или нет? Поэтому нужен жесткий лимит - не более трех или в крайнем случае четырех иностранцев на поле. Тогда клубам придется тщательней их выбирать, а не брать их пачками на проверку. Они будут по настоящему сильные, а не шелупонь как сейчас. Если отменить лимит совсем то о Сборной можно будет забыть. На футбол будут ходить одни фанаты. Болельщиков там не будет. Эта тенденция видна уже сейчас. Но не всем.)
На всякий случай, я за отмену лимита, чтобы твердолобые как можно скорее поняли что происходит на самом деле.))
Регистрация: 28.05.2014
№9 Написал: Rex Ultima (Сегодня, 14:29) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Пельмень. Сидишь в холле, как швейцар - сиди и не вякай


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Пролетарка! Пролетарий! Вновь бухает Лумумбарий!
Регистрация: 3.06.2017
№8 Написал: SHRЕК (Сегодня, 14:15) #
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Лимит отменят но это не поможет...
Чо он городит ваще? Сцуко совсем дебил что ли?так накуя отменять если не поможет? Я угараю с него))))
Регистрация: 11.02.2017
№7 Написал: GS Москва (Сегодня, 14:11) #
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online

Цитата: Maks1980
Зато все успехи в футболе у нас были тогда когда у нас не было лимита вообще.Евро2008,Кубок Уефа и так далее И поколение Аршавина,Павлюченко выросло без лимита

Вы забываете, что в годы, когда формировалось это поколение, страна и клубы были беднее, и такого наплыва легов, занимающих места, на которых могли бы расти молодые, не было.

А я могу вспомнить, как Романцев на место молодого Вадика Евсеева взял Чуйсе (извините за выражение). Хорошо, что для него тогда место в растущем Локо нашлось, где он стал незаменимым игроком и для сборной. А в наши дни мог сгинуть в какой-нить Уфе или ФНЛ.

Цитата: maradona72
Когда в их командах были основные игроки с российскими паспортами, эти люди были сторонниками лимита.

Этим и Валера грешил.
Регистрация: 22.09.2009
№6 Написал: Maks1980 Мюнхен (Сегодня, 13:58) #
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Болеет за:
«Бавария»
Цитата: GS
Во, если в ПЛ будут играть одни леги, тут-то молодые таланты и попрут косяками!

Зато все успехи в футболе у нас были тогда когда у нас не было лимита вообще.Евро2008,Кубок Уефа и так далее И поколение Аршавина,Павлюченко выросло без лимита
Регистрация: 20.05.2017
№5 Написал: anonymous (Сегодня, 13:57) #
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online

Цитата: СуперШтангист
Когда был в России, молчал. Не зря трусом прозвали.

а тебя пистаболом прозвали?
Регистрация: 8.01.2017
№4 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 13:57) #
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Цитата: GS
ут-то молодые таланты и попрут косяками!

Мне отвратительно от лицемерия таких как леня и гинер, и бомжатских функционеров .
Когда в их командах были основные игроки с российскими паспортами, эти люди были сторонниками лимита. А как только российские паспорта постарели , запели про отмену лимита.

Нет уж. Пускай лимит будет. Иначе песда молодым талантам. В страну пойдет один дешевый шлак.
Выход один . Жесткий лимит. И как только появилась звездочка, попытаться продать в добротный западный клуб для роста. Тогда и сборная будет сильная.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№3 Написал: Зенит1982 Россия (Сегодня, 13:55) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Все правильно. Игроки сборной 2008 росли и развивались без лимита. Сейчас таких игроков у нас нет и близко. Мутко и Путин убийцы нашего футбола, чемпионата и сборной, все ради денег
Регистрация: 5.09.2012
№2 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 13:53) #
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Когда был в России, молчал. Не зря трусом прозвали.
Регистрация: 7.05.2017
№1 Написал: GS Москва (Сегодня, 13:51) #
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online

Во, если в ПЛ будут играть одни леги, тут-то молодые таланты и попрут косяками!
Регистрация: 22.09.2009
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