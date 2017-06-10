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Леонид Слуцкий: почти уверен, что после ЧМ-2018 лимит отменят, но время потеряно
Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий выступил перед преподавателями и студентами Волгоградской государственной академии физической культуры.
– Как считаете, лимит на легионеров нужен российскому футболу?
– А давайте я отвечу вопросом на вопрос – пускай это некорректно, но я воспользуюсь своим правом сегодня. А скажите-ка, пожалуйста, зачем лимит вообще нужен? Чем он поможет? Что получилось? Ваше мнение. Мы же вводили его зачем-то.
– Чтобы больше наших классных игроков раскрывались... С другой стороны, отсутствие конкуренции кому-то мешает раскрыться.
– То есть лимит, вы считаете, для того, чтобы наши футболисты больше играли, верно?
– Ну, типа да.
– Хорошо. Вот мой любимый пример. Рондона продали в "Вест Бромвич", чтобы играть мог Дзюба. А потом мы хотим чего-то выиграть в сборной. Но Дзюба выходит на чемпионате мира или Европы против команд, где нет лимита. Что же дальше? Дзюба на поле покажет вместо карточки российский паспорт – и Рондон уйдет с поля? Или скажет Рондону: "Слушай, я россиянин, подвинься. Не мешай, дай я гол забью". Но нет, такие законы не действуют.
Чтобы сделать сборную СИЛЬНЕЕ, мы создаем для ее игроков более легкий путь – где логика? Касается любого вида деятельности. Ок, предположим, мы хотим, чтобы наши студенты лучше занимались. Давайте им предоставим на два дня больше выходных, и через месяц выдадим диплом, идите работайте! Думаю, вы будете рады – но разве вам это поможет?
Вот и российские футболисты были бы значительно сильнее, если бы выиграли конкуренцию у серьезных иностранцев. А если не можешь – ну, это ж спорт, сиди тогда на лавке, какие вопросы.
Другой пример. Когда английская премьер-лига "поперла", она тоже страдала от малого количества англичан. Тем не менее второй год подряд лучший бомбардир турнира – англичанин (Варди, потом Кейн), а лучший ассистент – Алли. Все они выросли, потому что развивались в жесточайшей конкурентной среде.
И еще момент. Взглянем на составы российских клубов. Практически у всех в основе – больше пяти россиян. О лимите уже никто не волнуется – у клубов сложности с финансами. А вот несколько лет назад шли сумасшедшие вливания – "Анжи", "Зенит", "Динамо". И, например, Саше Кокорину – суперталантливому футболисту – куда больше помогла бы прямая конкуренция с Кураньи, нежели "конкуренция" с другим россиянином, который по умолчанию, ниже Александра по уровню. Хотя делалось-то всё из лучших побуждений.
Почти уверен, что после чемпионата мира-2018 лимит в нынешнем виде отменят. Но глобально это ничего не поменяет. То время, когда у нас реально был топ-топ-топ чемпионат (Вальбуэна, Виллиан, Это’О, Витсель, Халк и так далее), к сожалению, потеряно. Может, оно когда-нибудь вернется – дай Бог.
СЭ
– Как считаете, лимит на легионеров нужен российскому футболу?
– А давайте я отвечу вопросом на вопрос – пускай это некорректно, но я воспользуюсь своим правом сегодня. А скажите-ка, пожалуйста, зачем лимит вообще нужен? Чем он поможет? Что получилось? Ваше мнение. Мы же вводили его зачем-то.
– Чтобы больше наших классных игроков раскрывались... С другой стороны, отсутствие конкуренции кому-то мешает раскрыться.
– То есть лимит, вы считаете, для того, чтобы наши футболисты больше играли, верно?
– Ну, типа да.
– Хорошо. Вот мой любимый пример. Рондона продали в "Вест Бромвич", чтобы играть мог Дзюба. А потом мы хотим чего-то выиграть в сборной. Но Дзюба выходит на чемпионате мира или Европы против команд, где нет лимита. Что же дальше? Дзюба на поле покажет вместо карточки российский паспорт – и Рондон уйдет с поля? Или скажет Рондону: "Слушай, я россиянин, подвинься. Не мешай, дай я гол забью". Но нет, такие законы не действуют.
Чтобы сделать сборную СИЛЬНЕЕ, мы создаем для ее игроков более легкий путь – где логика? Касается любого вида деятельности. Ок, предположим, мы хотим, чтобы наши студенты лучше занимались. Давайте им предоставим на два дня больше выходных, и через месяц выдадим диплом, идите работайте! Думаю, вы будете рады – но разве вам это поможет?
Вот и российские футболисты были бы значительно сильнее, если бы выиграли конкуренцию у серьезных иностранцев. А если не можешь – ну, это ж спорт, сиди тогда на лавке, какие вопросы.
Другой пример. Когда английская премьер-лига "поперла", она тоже страдала от малого количества англичан. Тем не менее второй год подряд лучший бомбардир турнира – англичанин (Варди, потом Кейн), а лучший ассистент – Алли. Все они выросли, потому что развивались в жесточайшей конкурентной среде.
И еще момент. Взглянем на составы российских клубов. Практически у всех в основе – больше пяти россиян. О лимите уже никто не волнуется – у клубов сложности с финансами. А вот несколько лет назад шли сумасшедшие вливания – "Анжи", "Зенит", "Динамо". И, например, Саше Кокорину – суперталантливому футболисту – куда больше помогла бы прямая конкуренция с Кураньи, нежели "конкуренция" с другим россиянином, который по умолчанию, ниже Александра по уровню. Хотя делалось-то всё из лучших побуждений.
Почти уверен, что после чемпионата мира-2018 лимит в нынешнем виде отменят. Но глобально это ничего не поменяет. То время, когда у нас реально был топ-топ-топ чемпионат (Вальбуэна, Виллиан, Это’О, Витсель, Халк и так далее), к сожалению, потеряно. Может, оно когда-нибудь вернется – дай Бог.
СЭ
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