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Максим Григорьев: Кучук дает не прям уж максимальные нагрузки, все настроены на работу
Полузащитник "Ростова" Максим Григорьев прокомментировал назначение нового главного тренера Леонида Кучука.
"Это жизнь, всё меняется. Нам остаётся только делать свою работу и учиться чему-то новому. Кучук мне знаком, я с ним в "Локомотиве" работал, потом наши пути разошлись. Сейчас мы поработали пару дней, что-то он изменил в своей программе, что-то мне уже знакомо.
Нагрузки нормальные, не прям уж лёгкие, но и не максимальные. Я думаю, то, что нам надо сейчас. Тренерам виднее со стороны. Все настроены на работу", - цитирует Григорьева пресс-служба "Ростова".
"Это жизнь, всё меняется. Нам остаётся только делать свою работу и учиться чему-то новому. Кучук мне знаком, я с ним в "Локомотиве" работал, потом наши пути разошлись. Сейчас мы поработали пару дней, что-то он изменил в своей программе, что-то мне уже знакомо.
Нагрузки нормальные, не прям уж лёгкие, но и не максимальные. Я думаю, то, что нам надо сейчас. Тренерам виднее со стороны. Все настроены на работу", - цитирует Григорьева пресс-служба "Ростова".
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