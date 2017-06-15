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"Реал" рекомендует Криштиану Роналду заплатить штраф в налоговые органы

"Реал" посоветовал нападающему команды Криштиану Роналду заплатить штраф, чтобы избежать излишней волокиты в суде, некоторых нежелательных последствий и не быть постоянно объектом внимания для СМИ.

Испанская прокуратура подала в суд заявление на футболиста сборной Португалии, обвиняя его в уклонении от выплаты налогов на сумму €14,7 млн в период с 2011 по 2014 год.

В частности, пресса сообщает, что футболист сделал это посредством общественной организации, которую создал в 2010 году. Роналду обвиняется в неуплате тех денег, которые получал от своих имиджевых прав. Португалец обвиняется в четырех преступлениях против налоговых органов Испании.

Газета.ru
Теги: Роналду Реал
Сегодня, 08:55
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