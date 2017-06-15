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Никита Медведев: страха от конкуренции с Гилерме нет, мое дело – проявить себя

Новичок "Локомотива" Никита Медведев рассказал, почему сделал выбор в пользу железнодорожников.

– Никита, поздравляем с переходом в "Локомотив". Поделитесь эмоциями!

– Эмоции – фантастика! Я в большом амбициозном клубе, и это новый вызов. Мне предстоит многому научиться, многое преодолеть и выдержать самую серьезную конкуренцию. Постараюсь оправдать доверие.

– Вы пережили крутой взлёт в карьере: ещё недавно играл во второй лиге за «Зенит-Ижевск», сейчас – премьер-лига, еврокубки и вратарские рекорды. В чём секрет?

– Секрета, наверное, нет. Я просто делал своё дело, каждый день отдавался и отдаюсь на сто процентов футболу. Вот в этом залог успеха.

– Вы провели напряжённый сезон. Успели отдохнуть?

– У меня была свадьба на родине в Ижевске – всё прошло великолепно! Перерыв был не таким большим, мы посвятили всё свободное время родным и близким, ну и, разумеется, свадьбе.

– С кем из команды знакомы?

– С Маргасовым! Мы близкие друзья. Знаю, что у «Локомотива» очень хороший коллектив – Тимофей мне много рассказывал про ребят, хорошо отзывался обо всех. Думаю, что быстро вольюсь в коллектив, и всё будет хорошо.

Тренерский штаб клуба заслуживает большого уважения, ведь там Юрий Сёмин! Помню, «Локо» с ним гремел в России и Европе в 2002-2004 годах! Сейчас команда находится на подъеме – «Локомотив» выиграл Кубок России и готовится к Лиге Европы – это отличный результат. Скоро со всеми лично познакомлюсь, будем работать!

– В «Локомотиве» на вратарской позиции серьёзная конкуренция…

– Ну, страха, конечно, нет. Моё дело – проявить себя, а там уже решать тренерскому штабу. Маринато я могу только пожелать удачи и здоровья. Мы уже партнёры по команде, и, тем более, коллеги. Вспоминаю нашу большую вратарскую бригаду в «Ростове», настоящую семью!

– Загадали соперников в Лиге Европы?

– В Лиге Европы мне посчастливилось встретиться с «Манчестер Юнайтед» – хотелось бы соперничать с такими же мировыми грандами. «Арсенал»? Можно и с ними.

– Расскажите, почему выбрали «Локомотив».

– Во-первых, «Локо» проявлял большой интерес ко мне на протяжении нескольких месяцев – это меня зацепило. А вообще играть за «Локомотив» было детской мечтой. Во-вторых, это российский топ-клуб, клуб с большими традициями.

ФК "Локомотив"
Теги: Медведев Локомотив
Сегодня, 10:31
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№2 Написал: mr.ser Санкт-Петербург (Сегодня, 12:07) #
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Болеет за:
«Локомотив»
"С детства за ... "(с).
Посмотрим, как оно пойдет!)
Регистрация: 13.11.2010
№1 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 11:24) #
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Болеет за:
«Локомотив»
хорошая будет Здоровая конкуренция для Гильерме - это чтобы Гиля не расслаблялся
Регистрация: 18.03.2012
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