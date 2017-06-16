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Никита Медведев: я и не отрицаю, что моя сухая серия это заслуга обороны "Ростова"

Вратарь "Локомотива" Никита Медведев прокомментировал свой рекорд чемпионатов России по продолжительности сухой серии за время прошлого сезона в "Ростове".

"В прошлом году про рекорд и мысли не было. Вообще не представлял, сколько там минут. Но если бы я с детства не мечтал проявить себя, то не оказался бы тут. При мне о рекорде заговорили где-то за два тура до того, как побил рекорд Нигматуллина. А перед матчем с "Амкаром" об этом все начали говорить.

Не успеваешь включить "Матч", как начинались обсуждения сухой серии. Это сидело в подсознании, хотя Виталич (Кафанов, тренер вратарей. – Прим.) говорил не обращать внимания. У меня ведь и не было цели поставить рекорд.

Этот рекорд – заслуга всей команды. Многие люди со злостью говорят, что такой сухой серии удалось добиться не из-за вратаря, а из-за грамотной игры в обороне. А я и не отрицаю. Разве можно не пропускать 1000 минут с плохой защитой?

Возьмите великого Буффона. Наверное, ему тоже тяжело было бы выступать… У "Ювентуса" одна из лучших оборон в мире. Возможно, и вовсе лучшая. И речь не про четырёх или пятерых защитников, а про игру всей команды. В "Ростове" иногда все полевые игроки оборонялись", - цитирует Медведева "Чемпионат".
Теги: Медведев Ростов
Сегодня, 09:53
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