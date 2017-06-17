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Азер Алиев и Сергей Самодин перешли из "Енисея" в "Крылья Советов"

Полузащитник Азер Алиев "Енисея" и нападающий красноярцев Сергей Самодин продолжат карьеру в "Крыльях Советов", передает официальный сайт клуба.

Контракт с Алиевым истек и по инициативе игрока не был продлен, а в случае с Самодиным самарский клуб воспользовался опцией выкупа в контракте футболиста.
Теги: Енисей Крылья Советов Трансферы
Сегодня, 09:38
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№2 Написал: Бриг (Сегодня, 11:39) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Ну правильно, Тихонов подтягивает тех, в ком уверен...и его понимают..
Регистрация: 21.11.2016
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 09:40) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Сибирь»
Азер Алиев и Русский Самодин. Так будет логичнее.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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