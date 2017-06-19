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Пеле: главная ассоциация с Россией? Друзья и Лев Яшин

Легендарный футболист Пеле отметил, что у него Россия ассоциируется с бывшим голкипером "Динамо" Львом Яшиным. Напомним, Пеле находится в нашей стране, где участвует в различных мероприятиях, приуроченных к Кубку конфедераций.

– Главная ассоциация с Россией?

– Друзья.

– Обычно бразильцы говорят о холоде.

– Нет, для меня Россия – это друзья. И Лев Яшин, который стал первым из них. Сейчас общаюсь с его женой Валентиной, это многое для меня значит.

СЭ
Теги: Пеле Яшин
Сегодня, 09:23
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№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 09:27) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Да Пеле был дружен с Лёвушкой, наше общей легендой

“Когда я впервые увидел на поле Яшина, то обомлел... — вспоминал Пеле. — В воротах стоял настоящий гигант, которому, для того чтобы закрыть ворота, достаточно просто раскинуть руки. Первое, что пришло в голову, — забить такому вратарю невозможно”. Пеле и не забил в той встрече Яшину, что не помешало бразильцам одержать победу — 2:0.

Единственный гол Яшину Пеле забил 7 лет спустя в товарищеском матче на “Маракане”. Сначала бразилец ассистировал Жерсону, а затем и сам нанес неотразимый удар. Но наша сборная проявила характер и завершила матч вничью — 2:2.

Третий и последний матч, в котором встретились Пеле и Яшин, состоялся в 1968 году на той же “Маракане”. Пеле в составе сборной Бразилии принимал сборную мира, капитаном которой был голкипер Лев Яшин. На этот раз Король не смог переиграть советского вратаря.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
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