Пеле: главная ассоциация с Россией? Друзья и Лев Яшин

Легендарный футболист Пеле отметил, что у него Россия ассоциируется с бывшим голкипером "Динамо" Львом Яшиным. Напомним, Пеле находится в нашей стране, где участвует в различных мероприятиях, приуроченных к Кубку конфедераций.– Друзья.– Нет, для меня Россия – это друзья. И Лев Яшин, который стал первым из них. Сейчас общаюсь с его женой Валентиной, это многое для меня значит.