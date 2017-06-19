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Сергей Хусаинов: злоупотребление видеоповторами ведет к расслабленности судей

Бывший футбольный арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал использование системы видеассистентов рефери (VAR) на матчах Кубка конфедераций.

"Злоупотребление использованием видеопросмотров специальными арбитрами ведет к расслабленной деятельности тех судей, которые выходят на матч. Это выражается вот в чем: даже в простой ситуации, как показали вчерашние встречи Кубка конфедераций, судейская бригада принимает неоднозначные решения.

Например, в случае с отменным голом Артуро Видаля в поединке Камерун – Чили ассистент сначала не определил положение "вне игры". Главный судья Дамир Скомина прибег к помощи видеоповтора и это взятие ворот отменил. Хотя, на мой взгляд, изначальное решение было правильным и снаряд оказался в сетке законно", - цитирует эксперта "Газета.ru".
Теги: Хусаинов
Сегодня, 15:59
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(2)
№4 Написал: Realist2000 (Сегодня, 16:38) #
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А жестче надо наказывать за ошибки выявленные видеоповтором-будет стимулом.
Регистрация: 20.03.2017
№3 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 16:35) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Хусаинов, не злоупотреблял бы ты со спиртым.
Регистрация: 5.04.2017
№2 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 16:31) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Да будь они в годы Хусаинова фиг бы он заработал бабло своим судейством.Главный продажный судейка девяностых.В нормальной стране давно бы в тюряге сидел за взятки,а у нас эксперт)Жаль нельзя ввиду раритетности а то и отсутствия видеоматериалов тех лет сделать нарезку его свершений на поле.Вот где был настоящий цирк и шоу одного человека.


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Прощай цыганка Мирчу)
Регистрация: 25.03.2015
№1 Написал: AnK. (Сегодня, 16:20) #
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Болеет за:
«Спартак»
Хусаинов то как засуетился!
Регистрация: 1.02.2017
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