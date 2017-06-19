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Сергей Хусаинов: злоупотребление видеоповторами ведет к расслабленности судей
Бывший футбольный арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал использование системы видеассистентов рефери (VAR) на матчах Кубка конфедераций.
"Злоупотребление использованием видеопросмотров специальными арбитрами ведет к расслабленной деятельности тех судей, которые выходят на матч. Это выражается вот в чем: даже в простой ситуации, как показали вчерашние встречи Кубка конфедераций, судейская бригада принимает неоднозначные решения.
Например, в случае с отменным голом Артуро Видаля в поединке Камерун – Чили ассистент сначала не определил положение "вне игры". Главный судья Дамир Скомина прибег к помощи видеоповтора и это взятие ворот отменил. Хотя, на мой взгляд, изначальное решение было правильным и снаряд оказался в сетке законно", - цитирует эксперта "Газета.ru".
"Злоупотребление использованием видеопросмотров специальными арбитрами ведет к расслабленной деятельности тех судей, которые выходят на матч. Это выражается вот в чем: даже в простой ситуации, как показали вчерашние встречи Кубка конфедераций, судейская бригада принимает неоднозначные решения.
Например, в случае с отменным голом Артуро Видаля в поединке Камерун – Чили ассистент сначала не определил положение "вне игры". Главный судья Дамир Скомина прибег к помощи видеоповтора и это взятие ворот отменил. Хотя, на мой взгляд, изначальное решение было правильным и снаряд оказался в сетке законно", - цитирует эксперта "Газета.ru".
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