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Юлиан Дракслер стал лучшим игроком матча Германия - Австралия

Полузащитник сборной Германии Юлиан Дракслер признан лучшим игроком матча первого тура группового этапа Кубка конфедераций –2017 против Австралии.

Встреча закончилась со счетом 3:2 в пользу немцев.
Теги: Дракслер Сборная Германии Сборная Австралии
Сегодня, 21:02
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