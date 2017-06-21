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Главный тренер сборной Камеруна: стадион "Санкт-Петербург" очень красивый

Главный тренер сборной Камеруна Уго Брос оценил стадион "Санкт-Петербург", на котором в четверг его команда сыграет с Австралией.

"На первый взгляд мне все нравится, стадион очень красивый. Отзывы о нем позитивные, россияне тоже довольны этим стадионом. Все высоко мотивированы и готовы играть здесь", - сказал Брос.

Брос в составе бельгийского "Брюгге" играл против ленинградского "Зенита" в 1987 году на Стадионе имени С. М. Кирова, на месте которого теперь расположен стадион "Санкт-Петербург".

"Эти две арены не имеют ничего общего. Тогда меня очень поразил Эрмитаж, хотя я и не являюсь большим поклонником живописи. С тех пор город стал еще привлекательнее", - цитирует Броса "Р-Спорт".
Теги: Сборная Камеруна
Сегодня, 12:36
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