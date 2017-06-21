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Мануэл Фернандеш: Смолов по праву считается самым важным игроком сборной России
Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш считает, что сборная Португалии не изменит своему стилю в матче с Россией.
- Как сыграет Португалия с Россией – в тот же футбол, что и с Мексикой?
- Не видел первого матча. Но думаю, что Португалия не изменит своему стилю. Неважно, кто в соперниках, Россия, Мексика или новая Зеландия, сборная всегда показывает свой футбол.
- Все говорят, что Смолов – лучший российский футболист. Вы согласны?
- Смолов провел прекрасный сезон. Думаю, что звание самого важного игрока в сборной принадлежит ему по праву, - цитирует Фернандеша "Советский спорт".
- Как сыграет Португалия с Россией – в тот же футбол, что и с Мексикой?
- Не видел первого матча. Но думаю, что Португалия не изменит своему стилю. Неважно, кто в соперниках, Россия, Мексика или новая Зеландия, сборная всегда показывает свой футбол.
- Все говорят, что Смолов – лучший российский футболист. Вы согласны?
- Смолов провел прекрасный сезон. Думаю, что звание самого важного игрока в сборной принадлежит ему по праву, - цитирует Фернандеша "Советский спорт".
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