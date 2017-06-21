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13:40
Главный тренер сборной Камеруна недоволен организацией перемещения его команды на КК-2017 (14)
Главный тренер сборной Камеруна недоволен организацией перемещения его команды на КК-2017 (14)
Марк Миллигэн: мы будем готовы к завтрашней встрече с Камеруном
Капитан сборной Австралии Марк Миллигэн поделился ожиданиям от матча Кубка конфедераций с Камеруном. Встреча состоится 22 июня в Санкт-Петербурге. Начало — 18:00 мск.
"Большая честь представлять свою страну и быть капитаном такой команды. Не думаю, что то, что мы не потренировались на стадионе, помешает нам. Тренировочные площадки тут как в Сочи. Мы будем готовы к завтрашней встрече с Камеруном. Мы подробно после поражения от Германии обсудили свою игру. Завтра нужно проявить характер и храбрость, чтобы достигнуть своей цели. Всё будет складываться гораздо проще, если мы всё это исполним", - цитирует Миллигэна "Чемпионат.сом".
"Большая честь представлять свою страну и быть капитаном такой команды. Не думаю, что то, что мы не потренировались на стадионе, помешает нам. Тренировочные площадки тут как в Сочи. Мы будем готовы к завтрашней встрече с Камеруном. Мы подробно после поражения от Германии обсудили свою игру. Завтра нужно проявить характер и храбрость, чтобы достигнуть своей цели. Всё будет складываться гораздо проще, если мы всё это исполним", - цитирует Миллигэна "Чемпионат.сом".
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