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Марк Миллигэн: мы будем готовы к завтрашней встрече с Камеруном

Капитан сборной Австралии Марк Миллигэн поделился ожиданиям от матча Кубка конфедераций с Камеруном. Встреча состоится 22 июня в Санкт-Петербурге. Начало — 18:00 мск.

"Большая честь представлять свою страну и быть капитаном такой команды. Не думаю, что то, что мы не потренировались на стадионе, помешает нам. Тренировочные площадки тут как в Сочи. Мы будем готовы к завтрашней встрече с Камеруном. Мы подробно после поражения от Германии обсудили свою игру. Завтра нужно проявить характер и храбрость, чтобы достигнуть своей цели. Всё будет складываться гораздо проще, если мы всё это исполним", - цитирует Миллигэна "Чемпионат.сом".
Теги: Сборная Австралии Сборная Камеруна
Сегодня, 17:10
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