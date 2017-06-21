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Себастьен Де Майо стал игроком "Болоньи"

Защитник "Андерлехта" Себастьен Де Майо перешел в "Болонью", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 2 миллиона евро. Футболист подписал с итальянским клубом контракт до лета 2020 года.
Теги: Андерлехт Болонья Трансферы
Вчера, 23:27
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