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Сборные Камеруна и Австралии сыграли вничью
В матче 2-го тура группы B Кубка конфедераций сборные Камеруна и Австралии сыграли вничью со счётом 1:1.
Кубок Конфедераций
Группа B. 2-й тур
Стадион: Санкт-Петербург (Санкт-Петербург, Россия)
Камерун - Австралия 1:1
Голы: Ангисса, 45+1 - Меллигэн, 61 (пен.)
Камерун: Ондоа, Мабука, Тейку, Нгаду-Нгаджуй, Фай, Ангисса, Сиани, Джум, Муканджо (Экамби, 79), Абубакар, Бассогог
Австралия: Райан, Дегенек, Герсбах, Райт, Сэйнсбари, Миллигэн, Муй, Рогич (Ирвайн, 82), Леки, Юрич (Кэхилл, 72), Круз (Троизи, 68)
Предупреждения: Райт, 84, Сиани, 90, Мабука, 90+3
Кубок Конфедераций
Группа B. 2-й тур
Стадион: Санкт-Петербург (Санкт-Петербург, Россия)
Камерун - Австралия 1:1
Голы: Ангисса, 45+1 - Меллигэн, 61 (пен.)
Камерун: Ондоа, Мабука, Тейку, Нгаду-Нгаджуй, Фай, Ангисса, Сиани, Джум, Муканджо (Экамби, 79), Абубакар, Бассогог
Австралия: Райан, Дегенек, Герсбах, Райт, Сэйнсбари, Миллигэн, Муй, Рогич (Ирвайн, 82), Леки, Юрич (Кэхилл, 72), Круз (Троизи, 68)
Предупреждения: Райт, 84, Сиани, 90, Мабука, 90+3
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