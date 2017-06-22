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Сборные Камеруна и Австралии сыграли вничью

В матче 2-го тура группы B Кубка конфедераций сборные Камеруна и Австралии сыграли вничью со счётом 1:1.

Кубок Конфедераций

Группа B. 2-й тур

Стадион: Санкт-Петербург (Санкт-Петербург, Россия)

Камерун - Австралия 1:1

Голы: Ангисса, 45+1 - Меллигэн, 61 (пен.)

Камерун: Ондоа, Мабука, Тейку, Нгаду-Нгаджуй, Фай, Ангисса, Сиани, Джум, Муканджо (Экамби, 79), Абубакар, Бассогог

Австралия: Райан, Дегенек, Герсбах, Райт, Сэйнсбари, Миллигэн, Муй, Рогич (Ирвайн, 82), Леки, Юрич (Кэхилл, 72), Круз (Троизи, 68)

Предупреждения: Райт, 84, Сиани, 90, Мабука, 90+3
Теги: Сборная Австралии Сборная Камеруна
Сегодня, 19:54
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№1 Написал: Роман Цотовский (Сегодня, 20:05) #
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Регистрация: 22.06.2017
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