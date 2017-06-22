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Полузащитник сборной Камеруна: мы чувствуем себя в России как дома, нам это очень приятно
Полузащитник сборной Камеруна Андре-Франк Замбо Ангисса, признанный лучшим игроком матча Кубка конфедераций с командой Австралии (1:1), поделился впечатлениями от игры и от турнира.
"Мне сложно разобрать этот матч подробно, не могу сказать, какой момент стал ключевым. У нас было достаточно много ошибок, но и много голевых моментов. Конечно, разочарован результатом, должны были победить сегодня. Но не всё окончено, нам предстоит ещё встреча с Германией. Будем ощущать давление, но мы сделаем всё, чтобы победить в третьей игре.
Очень рад, что публика поддерживала нас сегодня. В течение всего турнира мы видели, что зрители нас тепло принимали. Мы чувствуем себя здесь как дома, нам это очень приятно. Огромное спасибо всем болельщикам, которые пришли на игру с Австралией", - цитирует футболиста "Чемпионат.сом".
"Мне сложно разобрать этот матч подробно, не могу сказать, какой момент стал ключевым. У нас было достаточно много ошибок, но и много голевых моментов. Конечно, разочарован результатом, должны были победить сегодня. Но не всё окончено, нам предстоит ещё встреча с Германией. Будем ощущать давление, но мы сделаем всё, чтобы победить в третьей игре.
Очень рад, что публика поддерживала нас сегодня. В течение всего турнира мы видели, что зрители нас тепло принимали. Мы чувствуем себя здесь как дома, нам это очень приятно. Огромное спасибо всем болельщикам, которые пришли на игру с Австралией", - цитирует футболиста "Чемпионат.сом".
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