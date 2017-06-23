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Александр Зинченко: во всей Украине нет столько полей, сколько в одном Эйндховене

Украинский полузащитник Александр Зинченко, выступающий на правах аренды за "ПСВ", рассказал, что несчастлив в голландском клубе и хотел бы вернуться в "Манчестер Сити".

"Я был несчастлив в ПСВ. 8 матчей подряд я даже не попадал в заявку команды. Как может быть футболист счастлив, если он не играет? А в остальном всё было отлично. Коллектив, атмосфера в команде, тренировочная база, сам город, футбольные поля – всё было на высоком уровне, мне придраться не к чему.

Да, я тренировался с первой командой ПСВ, но играл за молодёжный состав, потому что подходил им по возрасту. Я сам подходил к тренеру и просился играть, потому что мне нужна была игровая практика.

Я хотел бы вернуться в "Ман Сити", это мой дом, я шёл именно в этот клуб. Когда мне поступило предложение от "горожан", я даже не раздумывал, потому что этот клуб тренирует один из лучших тренеров мира, и мне хотелось бы с ним поработать.

Как по мне, то Эйндховен для жизни – это отличное место, я бы жил там в будущем, мне этот город очень понравился. А сейчас мне нужен только мяч и футбольное поле, а там столько полей, что во всей Украине нет столько, сколько в одном Эйндховене", - цитирует Зинченко "Комсомольская правда - Украина".
Теги: Зинченко ПСВ
Сегодня, 10:59
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№1 Написал: casabl (Сегодня, 11:42) #
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А в остальном всё было отлично. Коллектив, атмосфера в команде, тренировочная база, сам город

Шо и халява не пошла? Не верю (К. Станиславский)


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015
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