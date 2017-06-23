"Болонья" проявляет интерес к Уэсли Снейдеру

Полузащитник "Галатасарая" Уэсли Снейдер может продолжить карьеру в "Болоньи", информирует Football Italia.Сообщается, что итальянский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Турки готовы отпустить игрока за пять миллионов евро.Напомним, что хавбек уже играл в Серии А за "Интер".