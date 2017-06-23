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"Болонья" проявляет интерес к Уэсли Снейдеру

Полузащитник "Галатасарая" Уэсли Снейдер может продолжить карьеру в "Болоньи", информирует Football Italia.

Сообщается, что итальянский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Турки готовы отпустить игрока за пять миллионов евро.

Напомним, что хавбек уже играл в Серии А за "Интер".
Теги: Снейдер Галатасарай Болонья Трансферы
Сегодня, 16:03
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№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 17:08) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Scoter
Зенит уже не проявляет?

а проявлял ли?
написать то можно что угодно, но вот по факту не знааааю.когда был такой вброс - лично я не поверил


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№1 Написал: Scoter дом (Сегодня, 16:17) #
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Болеет за:
«Зенит»
Зенит уже не проявляет?
Регистрация: 26.09.2006
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