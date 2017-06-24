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Евгений Алдонин: не думаю, что мексиканские футболисты сильнее наших

Бывший полузащитник сборной России Евгений Алдонин высказал мнение об уровне сборной Мексики, которая сегодня сыграет с россиянами на Кубке конфедераций-2017.

– Очень хочется победы сборной России. Но мексиканцы не будут для нас простым соперником. Все футболисты задействованы в сильных чемпионатах. По игре на Кубке конфедераций они производят сильное впечатление.

– Мексиканские футболисты на данный момент сильнее наших?

– Не думаю, что сильнее. Да, у них есть классные игроки. Безусловно, будет тяжело, нас ожидает интересный матч. Но я не могу сказать, что они лучше нас.
СЭ
Теги: Алдонин Сборная России
Сегодня, 12:28
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№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 12:55) #
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Болеет за:
ЦСКА
а я не думаю, что у нас есть игроки сильнее Эрнандеса, Эрреры, Гуардадо, Дос Сантосов
да и этот Морено не лыком шит


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№1 Написал: suvirinimas (Сегодня, 12:54) #
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Ваши сильнее только Люксембурга, Лихтенштейна, Фарерских островов. Хотя и то как повезет. Специалист вшивый.
Регистрация: 9.02.2014
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