Евгений Алдонин: не думаю, что мексиканские футболисты сильнее наших

Бывший полузащитник сборной России Евгений Алдонин высказал мнение об уровне сборной Мексики, которая сегодня сыграет с россиянами на Кубке конфедераций-2017.– Очень хочется победы сборной России. Но мексиканцы не будут для нас простым соперником. Все футболисты задействованы в сильных чемпионатах. По игре на Кубке конфедераций они производят сильное впечатление.– Не думаю, что сильнее. Да, у них есть классные игроки. Безусловно, будет тяжело, нас ожидает интересный матч. Но я не могу сказать, что они лучше нас.