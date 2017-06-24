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УЕФА поздравил Лионеля Месси с 30-м днем рождения

УЕФА в своем твиттере поздравил нападающего "Барселоны" Лионеля Месси с 30-м днем рождения.

"Ребята, давайте жить дружно!" - говорится в сообщении, намекая, вероятно, на противостояние фанатов Криштиану Роналду и Месси.
Теги: Месси Барселона
Сегодня, 18:04
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