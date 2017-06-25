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Максим Боков: гол Лосано - не грубая ошибка Акинфеева, Васин мог не дать сопернику выпрыгнуть

Бывший футболист ЦСКА, «Зенита» и сборной России Максим Боков в эксклюзивном интервью Rusfootball.info положительно расценил игру национальной команды с Мексикой и выступление на турнире в целом.

– Это была самая зрелищная из всех трёх игр. Если с такой же энергией и самоотдачей наша сборная будет играть на ЧМ, то будущее у нас есть. И 1-й тайм, и моментами 2-й вселяют оптимизм. Есть потусторонние силы в виде арбитров. Но нельзя на них надеяться, они всё равно подведут. Прессинговали наши очень плотно и качественно, атаки были действенны.

– Чего не хватило для достижения результата?

– Точности в концовке. Возьмём хотя бы момент Смольникова. Не знаю, с чем связан такой промах – может, он уже видел мяч в воротах? Может, чрезмерное желание? Точности и хладнокровия не хватило. Тот же Головин обыгрывает 2-3 соперников на «носовом платке», но в последний момент немножко тушуется, мяч у него отбирают.

– Как прокомментируете неудачный выход Акинфеева: несчастный случай или грубая ошибка вратаря?

– Это не грубая ошибка вратаря. Может, это и несчастный случай. Но связующим звеном является взаимодействие между вратарём и защитником. На мой взгляд, Васин мог сыграто пожёстче с Лосано, не дав ему возможности выпрыгнуть и опередить вратаря.

– Этот момент стал ключевым?

– Не сказал бы. Если брать счёт, это ключевой. Но что касается качества игры, то я не думаю, что он повлиял. Наша сборная продолжала играть в футбол, в который играла в 1-м тайме. Замены также прошли удачно.

– В целом как оцените выступление сборной на турнире?

– Может, кому-то из специалистов не понравится моё резюме, но я думаю, что это опыт со знаком плюс. Мы извлекли какие-то моменты, которые будут исправлять перед ЧМ. Не зря говорят, что Кубок Конфедераций – репетиция ЧМ. С точки зрения результата она получилась неудачной, но не с точки зрения игры.
Теги: Боков Акинфеев Васин Сборная России
Сегодня, 00:53
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№7 Написал: Честный San-Francisco (Сегодня, 02:48) #
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online
Болеет за:
«Ювентус»
Самедов мог не терять мяч,тогда бы не было гола.Полевые игроки по воротам мажут и не забивают-это как-то забывается.Вратарь пропустил из-за ошибок полевых игроков,сразу надо голкипера загнобить,потому что так удобнее
Регистрация: 1.06.2017
№6 Написал: dimon1104 Мурманск (Сегодня, 02:28) #
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Болеет за:
«Спартак»
Этому учат в футбольных школах - когда защитник ведет борьбу с нападающим, то вратарю там делать нехер, стой в раме и лови... Васин перестал бороться так как кунгфуфей уже летел на мяч.. если бы иииихарь не вылетел на мяч - Васин бы продолжил борьбу и дальше все могло закончится положительно для нас.
Я в свое время получил почти аналогичный гол когда мы играли с Одесским Черноморцем, но хорошо что выиграли, люлей отгреб и больше такого не повторял.


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Не сдирайте маски с людей! Вдруг это намордники.
Регистрация: 5.03.2006
№5 Написал: Mahoylich Москва (Сегодня, 02:19) #
  • +1
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Болеет за:
«Спартак»
Эпизот с Велитоном номер 2. Кто помнит? Там он сломался , здесь могло быть на оборот. Но красная карточка ему светила, если бы не гол. Васин обязан был ставить корпус или еще что нибудь , но это уже не важно. Жаль, похороны.


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Я за Спартак с 1972 года. Хочу Пять звезд
Регистрация: 11.11.2016
№4 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 01:24) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ну а как же по другому? Конечно Васин.
Признать откровенные ляпы наследника Компитентные Спецы в нашей " о..уеть"
футбольной стране просто не могут ибо будет разбит миф об рекордах
Регистрация: 2.02.2012
№3 Написал: Antip7 (Сегодня, 01:06) #
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Цитата: vlees1
My Webpage

Васин тоже топ)


Так это было ежу понятно, что он не защитник. Медленный, неповоротливый и постоянно загоняющий себя в угол
Регистрация: 29.08.2016
№2 Написал: vlees1 (Сегодня, 01:02) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
My Webpage

Васин тоже топ)
Регистрация: 13.05.2017
№1 Написал: Antip7 (Сегодня, 00:55) #
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  •  (2)

Он футбол смотрел?
Регистрация: 29.08.2016
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