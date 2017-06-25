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Максим Боков: гол Лосано - не грубая ошибка Акинфеева, Васин мог не дать сопернику выпрыгнуть
Бывший футболист ЦСКА, «Зенита» и сборной России Максим Боков в эксклюзивном интервью Rusfootball.info положительно расценил игру национальной команды с Мексикой и выступление на турнире в целом.
– Это была самая зрелищная из всех трёх игр. Если с такой же энергией и самоотдачей наша сборная будет играть на ЧМ, то будущее у нас есть. И 1-й тайм, и моментами 2-й вселяют оптимизм. Есть потусторонние силы в виде арбитров. Но нельзя на них надеяться, они всё равно подведут. Прессинговали наши очень плотно и качественно, атаки были действенны.
– Чего не хватило для достижения результата?
– Точности в концовке. Возьмём хотя бы момент Смольникова. Не знаю, с чем связан такой промах – может, он уже видел мяч в воротах? Может, чрезмерное желание? Точности и хладнокровия не хватило. Тот же Головин обыгрывает 2-3 соперников на «носовом платке», но в последний момент немножко тушуется, мяч у него отбирают.
– Как прокомментируете неудачный выход Акинфеева: несчастный случай или грубая ошибка вратаря?
– Это не грубая ошибка вратаря. Может, это и несчастный случай. Но связующим звеном является взаимодействие между вратарём и защитником. На мой взгляд, Васин мог сыграто пожёстче с Лосано, не дав ему возможности выпрыгнуть и опередить вратаря.
– Этот момент стал ключевым?
– Не сказал бы. Если брать счёт, это ключевой. Но что касается качества игры, то я не думаю, что он повлиял. Наша сборная продолжала играть в футбол, в который играла в 1-м тайме. Замены также прошли удачно.
– В целом как оцените выступление сборной на турнире?
– Может, кому-то из специалистов не понравится моё резюме, но я думаю, что это опыт со знаком плюс. Мы извлекли какие-то моменты, которые будут исправлять перед ЧМ. Не зря говорят, что Кубок Конфедераций – репетиция ЧМ. С точки зрения результата она получилась неудачной, но не с точки зрения игры.
– Это была самая зрелищная из всех трёх игр. Если с такой же энергией и самоотдачей наша сборная будет играть на ЧМ, то будущее у нас есть. И 1-й тайм, и моментами 2-й вселяют оптимизм. Есть потусторонние силы в виде арбитров. Но нельзя на них надеяться, они всё равно подведут. Прессинговали наши очень плотно и качественно, атаки были действенны.
– Чего не хватило для достижения результата?
– Точности в концовке. Возьмём хотя бы момент Смольникова. Не знаю, с чем связан такой промах – может, он уже видел мяч в воротах? Может, чрезмерное желание? Точности и хладнокровия не хватило. Тот же Головин обыгрывает 2-3 соперников на «носовом платке», но в последний момент немножко тушуется, мяч у него отбирают.
– Как прокомментируете неудачный выход Акинфеева: несчастный случай или грубая ошибка вратаря?
– Это не грубая ошибка вратаря. Может, это и несчастный случай. Но связующим звеном является взаимодействие между вратарём и защитником. На мой взгляд, Васин мог сыграто пожёстче с Лосано, не дав ему возможности выпрыгнуть и опередить вратаря.
– Этот момент стал ключевым?
– Не сказал бы. Если брать счёт, это ключевой. Но что касается качества игры, то я не думаю, что он повлиял. Наша сборная продолжала играть в футбол, в который играла в 1-м тайме. Замены также прошли удачно.
– В целом как оцените выступление сборной на турнире?
– Может, кому-то из специалистов не понравится моё резюме, но я думаю, что это опыт со знаком плюс. Мы извлекли какие-то моменты, которые будут исправлять перед ЧМ. Не зря говорят, что Кубок Конфедераций – репетиция ЧМ. С точки зрения результата она получилась неудачной, но не с точки зрения игры.
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