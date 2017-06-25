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30 230 зрителей присутствует на матче Германия - Камерун

На матче Германия-Камерун в рамках Кубка Конфедераций присутствует 30 230 зрителей, сообщает официальный сайт ФИФА.

Вместимость стадиона "Фишт", на котором проходит встреча, - 47 659 зрителей.
Теги: Сборная Германии Сборная Камеруна
Сегодня, 19:32
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