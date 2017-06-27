Александр Григорян: выход Прудникова обошелся "Анжи" в 10 млн рублей

Главный тренер "Анжи" Александр Григорян рассказал о том, как решился выпустить нападающего Александра Прудникова в матче с "Оренбургом", несмотря на положенный штраф.– Нутром чуял, что Прудников своей бывшей команде забьет. Но у него в контракте значился пункт, согласно которому, за его выход против "Оренбурга" придется заплатить штраф порядка 10 миллионов рублей.– Это нормальное явление. Бывает футболист уходит из команды с обидой и потом, в личной встрече с ней, это может сыграть роль. Четко понимал, на что иду. И еще за сутки предупредил Прудникова, что выпущу его на замену.Руководству в итоге я нервы прилично пощекотал. Неизвестно, как бы все сложилось, если бы не его гол. И кто бы тогда платил штраф? Но я взял ответственность на себя, и не прогадал – Александр забил победный мяч. Шеф меня простил: "Черт с ним, со штрафом!".