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Александр Григорян: выход Прудникова обошелся "Анжи" в 10 млн рублей

Главный тренер "Анжи" Александр Григорян рассказал о том, как решился выпустить нападающего Александра Прудникова в матче с "Оренбургом", несмотря на положенный штраф.

– Нутром чуял, что Прудников своей бывшей команде забьет. Но у него в контракте значился пункт, согласно которому, за его выход против "Оренбурга" придется заплатить штраф порядка 10 миллионов рублей.

– Неужели "Оренбург" так боялся Прудникова?

– Это нормальное явление. Бывает футболист уходит из команды с обидой и потом, в личной встрече с ней, это может сыграть роль. Четко понимал, на что иду. И еще за сутки предупредил Прудникова, что выпущу его на замену.

Руководству в итоге я нервы прилично пощекотал. Неизвестно, как бы все сложилось, если бы не его гол. И кто бы тогда платил штраф? Но я взял ответственность на себя, и не прогадал – Александр забил победный мяч. Шеф меня простил: "Черт с ним, со штрафом!".

СЭ
Теги: Григорян Анжи Прудников
Сегодня, 09:35
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№2 Написал: Sergeevich (Сегодня, 10:16) #
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Цитата: nedva
10 млн. для Анжи не деньги...Это же деньги налогоплательщиков, а они- планктон.

Опять про бабушек песни?
Регистрация: 26.09.2015
№1 Написал: nedva Russia (Сегодня, 10:11) #
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Болеет за:
«Спартак»
10 млн. для Анжи не деньги...Это же деньги налогоплательщиков, а они- планктон.
Регистрация: 23.11.2009
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