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Денис Глушаков: думаю, я мог бы стать пивоваром
Полузащитник "Спартака" и сборной России Денис Глушаков рассказал о своем отношении к профессии повара и пивовара.
"Я действительно делился такой мыслью вслух. Это было до того, как я начал заниматься футболом профессионально, в то время мне как раз исполнилось… десять лет. На обычный вопрос взрослых: "Кем ты хочешь быть, когда вырастешь?" я отвечал: "Если футболистом не стану, буду поваром".
Признаюсь, готовить я не умею. Моя супруга – прекрасный кулинар, потому мне не пришлось даже попробовать свои силы в этом деле. Максимум, чем могу на кухне помочь, – подать, принести и уйти, чтобы не мешать.
Мог бы я стать пивоваром? Я думаю, да. Немного подучился бы и смог, думаю. Я, бывает, позволяю себе выпить немного пива. Вообще считаю, что пиво можно пить только с ростовскими раками, потому что пиво без раков – деньги на ветер", - цитирует Глушакова Mosbrew.
"Я действительно делился такой мыслью вслух. Это было до того, как я начал заниматься футболом профессионально, в то время мне как раз исполнилось… десять лет. На обычный вопрос взрослых: "Кем ты хочешь быть, когда вырастешь?" я отвечал: "Если футболистом не стану, буду поваром".
Признаюсь, готовить я не умею. Моя супруга – прекрасный кулинар, потому мне не пришлось даже попробовать свои силы в этом деле. Максимум, чем могу на кухне помочь, – подать, принести и уйти, чтобы не мешать.
Мог бы я стать пивоваром? Я думаю, да. Немного подучился бы и смог, думаю. Я, бывает, позволяю себе выпить немного пива. Вообще считаю, что пиво можно пить только с ростовскими раками, потому что пиво без раков – деньги на ветер", - цитирует Глушакова Mosbrew.
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