Жулиано: не скажу, что Данни мне мешал, просто не удавалось играть в одном ритме

Свернуть все/Развернуть все
Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
08:23
Валерий Рейнгольд: сборная России - слабейшая команда на Кубке конфедераций после новозеландцев (12)
Валерий Рейнгольд: сборная России - слабейшая команда на Кубке конфедераций после новозеландцев (12)
01:23
Алексей Смертин: "Футбол для дружбы" – очень хорошее мероприятие, которое объединяет детей со всего мира
Алексей Смертин: "Футбол для дружбы" – очень хорошее мероприятие, которое объединяет детей со всего мира
Вчера 23:25
В Сочи отметили финал Кубка конфедераций
В Сочи отметили финал Кубка конфедераций
Вчера 23:11
"Зенит": поздравляем сборную Германии с первым трофеем на стадионе "Санкт-Петербург". Следующий будет наш (24)
"Зенит": поздравляем сборную Германии с первым трофеем на стадионе "Санкт-Петербург". Следующий будет наш (24)
Вчера 23:09
Das ist Dias. Чилийцы проиграли Германии
Das ist Dias. Чилийцы проиграли Германии
Вчера 23:07
Неманья Максимович перешел в "Валенсию"
Неманья Максимович перешел в "Валенсию"
Вчера 22:54
Сборная Германии в финале Кубка Конфедераций обыграла Чили (27)
Сборная Германии в финале Кубка Конфедераций обыграла Чили (27)
Вчера 22:27
На матче в Санкт-Петербурге присутствует 57 268 зрителей (4)
На матче в Санкт-Петербурге присутствует 57 268 зрителей (4)
Вчера 22:04
Андре Силва: нам удалось победить, и это главное
Андре Силва: нам удалось победить, и это главное
Вчера 21:39
"Рубин" сыграл вничью с "Утрехтом" (1)
"Рубин" сыграл вничью с "Утрехтом" (1)
Вчера 21:33
"Анжи" сыграл всухую ничью с "Кршко"
"Анжи" сыграл всухую ничью с "Кршко"
Вчера 21:19
"Ростов" в товарищеском матче обыграл "Млада Болеслав" (1)
"Ростов" в товарищеском матче обыграл "Млада Болеслав" (1)
Вчера 21:16
"Краснодар" выиграл у румынского клуба "Вииторул" (2)
"Краснодар" выиграл у румынского клуба "Вииторул" (2)
Вчера 20:50
"Ахмат" проиграл болгарскому клубу "Лудогорец"
"Ахмат" проиграл болгарскому клубу "Лудогорец"
Вчера 20:35
Горан Гркинич: мы доминировали в матче со "Спартаком" (4)
Горан Гркинич: мы доминировали в матче со "Спартаком" (4)
Вчера 19:40
Валерий Непомнящий: не хочется повторять слова Андрея Аршавина в контексте нашей сборной (11)
Валерий Непомнящий: не хочется повторять слова Андрея Аршавина в контексте нашей сборной (11)
Жулиано: не скажу, что Данни мне мешал, просто не удавалось играть в одном ритме
Полузащитник "Зенита" Жулиано прокомментировал приход нового руководства клуба.
- Новости из "Зенита" где вас застали?
– Читал в интернете: все писали о том, что у клуба появилось новое руководство, новый тренерский штаб, новые футболисты. Надеюсь, все эти изменения к лучшему и мы вместе добьемся хорошего результата.
- Как вы их восприняли? Удивились?
– Да я бы не назвал это большим сюрпризом. Мы финишировали третьими, и все говорили о переменах. Пожалуй, я удивился тому, что произошли слишком кардинальные перестановки, и сейчас нам нужно привыкать ко всему новому.
- Что вы скажете о том, что игроков в "Зените" стало намного больше?
– Это даже хорошо, что сейчас у нас много игроков, потому что это помогает конкуренции внутри команды. Если ты не будешь показывать максимальный уровень, то тебя заменит тот, кто будет выглядеть лучше. Нужно стремиться быть сильнее остальных. Нельзя забывать — мы будем играть в трех турнирах, так что благодаря ротации у нас появится время, чтобы восстановиться.
- Обговаривали ли вы с тренером вашу позицию на поле с учетом ухода Данни и возможного изменения схемы игры?
– Пока сложно сказать, я провел всего пару тренировок. Да, мы уделили какое-то время тактике, но моя позиция на поле будет зависеть от наших дальнейших диалогов с Манчини и его видения игры.
- Согласитесь с тем, что вам не всегда хорошо удавалось действовать в паре с Данни?
– Отчасти можно так и сказать. Мы с Данни футболисты примерно одного стиля, и нам трудно было синхронизировать свои действия. Ни в коем случае не хочу сказать, что он мне мешал, просто иногда нам не удавалось играть в одном ритме, – цитирует Жулиано официальный сайт "Зенита".
- Новости из "Зенита" где вас застали?
– Читал в интернете: все писали о том, что у клуба появилось новое руководство, новый тренерский штаб, новые футболисты. Надеюсь, все эти изменения к лучшему и мы вместе добьемся хорошего результата.
- Как вы их восприняли? Удивились?
– Да я бы не назвал это большим сюрпризом. Мы финишировали третьими, и все говорили о переменах. Пожалуй, я удивился тому, что произошли слишком кардинальные перестановки, и сейчас нам нужно привыкать ко всему новому.
- Что вы скажете о том, что игроков в "Зените" стало намного больше?
– Это даже хорошо, что сейчас у нас много игроков, потому что это помогает конкуренции внутри команды. Если ты не будешь показывать максимальный уровень, то тебя заменит тот, кто будет выглядеть лучше. Нужно стремиться быть сильнее остальных. Нельзя забывать — мы будем играть в трех турнирах, так что благодаря ротации у нас появится время, чтобы восстановиться.
- Обговаривали ли вы с тренером вашу позицию на поле с учетом ухода Данни и возможного изменения схемы игры?
– Пока сложно сказать, я провел всего пару тренировок. Да, мы уделили какое-то время тактике, но моя позиция на поле будет зависеть от наших дальнейших диалогов с Манчини и его видения игры.
- Согласитесь с тем, что вам не всегда хорошо удавалось действовать в паре с Данни?
– Отчасти можно так и сказать. Мы с Данни футболисты примерно одного стиля, и нам трудно было синхронизировать свои действия. Ни в коем случае не хочу сказать, что он мне мешал, просто иногда нам не удавалось играть в одном ритме, – цитирует Жулиано официальный сайт "Зенита".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.