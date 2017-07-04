"Тосно" расторг договор с Артемом Милевским

Экс-нападающий сборной Украины Артем Милевский покинул "Тосно", информирует пресс-служба клуба. Сообщается, что договор расторгнут по обоюдному согласию сторон."Клуб благодарит Артема за профессиональную работу и желает дальнейших успехов в игровой карьере", - говорится в сообщении "Тосно".