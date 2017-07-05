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Пепе стал игроком "Бешикташа"

Бывший защитник "Реала" Пепе продолжит карьеру в "Бешикташе", сообщает пресс-служба турецкого клуба.

Сообщалось, что соглашение будет рассчитано на 2 года, за которые португалец заработает 12 миллионов евро.
Теги: Пепе Реал Бешикташ Трансферы
Сегодня, 00:08
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