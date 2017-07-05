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"Вулверхэмптон" ведет переговоры о покупке полузащитника "Порту"

Полузащитник "Порту" Рубен Невеш может перебраться в "Вулверхэмптон", сообщает Sky Sports.

Английский клуб практически согласовал трансфер футболиста за 17 миллионов евро.

20-летний Невеш выступает за "Порту" с 2014 года, провел за клуб 92 матча и забил 4 гола.
Теги: Вулверхэмптон Порту Трансферы
Вчера, 22:19
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