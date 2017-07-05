"Вулверхэмптон" ведет переговоры о покупке полузащитника "Порту"

Полузащитник "Порту" Рубен Невеш может перебраться в "Вулверхэмптон", сообщает Sky Sports.Английский клуб практически согласовал трансфер футболиста за 17 миллионов евро.20-летний Невеш выступает за "Порту" с 2014 года, провел за клуб 92 матча и забил 4 гола.