Опрос:

Новости партнеров

"Тяньцзинь Цюаньцзянь" заплатит "Кельну" за Модеста 35,7 млн евро

Нападающий "Кельна" Антони Модест продолжит карьеру в Китае, информирует Bild.

Сообщается, что немецкий клуб и "Тяньцзинь Цюаньцзянь" договорились об условиях трансфера форварда.

Сумма трансфера нападающего в китайский клуб составит 35,7 миллиона евро.
Теги: Кельн Трансферы
Сегодня, 02:17
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.