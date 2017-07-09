"Тяньцзинь Цюаньцзянь" заплатит "Кельну" за Модеста 35,7 млн евро

Нападающий "Кельна" Антони Модест продолжит карьеру в Китае, информирует Bild.Сообщается, что немецкий клуб и "Тяньцзинь Цюаньцзянь" договорились об условиях трансфера форварда.Сумма трансфера нападающего в китайский клуб составит 35,7 миллиона евро.