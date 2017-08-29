Легенды РФПЛ. Люк Зоа

[right]"– Я хочу играть в Англии, это моя мечта. Надеюсь, когда-нибудь она осуществится..."



Люк Зоа, 2009 г.



запускает ностальгический сериал, в первом эпизоде которого Александр Симбирский вспоминает о самом талантливом защитнике "Спартака" в новейшей истории. Куриные кости, магия вуду, ворованные гетры Павлюченко - в первом выпуске "Легенд РФПЛ"Если вы считаете, что Хуан Инсаурральде или Серхио Родригес, например, самое нелепое, что было в центре обороны московского "Спартака", то вы глубоко ошибаетесь. Африканская страна контрастов Камерун подарила миру Роже Милла, Самюэля Это'о и Люка Зоа, возможно, лучшего африканского центрдефа в истории. В начале нулевых среди пестрой компании темнокожих ребят, которые бегали в ЮАР в составе "Орландо Пайретс", скауты красно-белых разглядели молодое дарование и в конце 2003 года решили перевезти его в Москву. В принципе, селекция "Спартака" в те годы власти Андрея Червиченко напоминала какой-то безумный челлендж по сбору уникального контента со всех уголков мира.При этом главным тренером "Спартака" тогда был адекватный итальянец Невио Скала (который просто оказался не в то время и не в том месте). И можно было представить удивление синьора, когда бравый камерунский легионер потерялся во время зимнего отпуска и пропал со всех радаров, а потом как ни в чем не бывало приехал в апреле, когда сезон-2004 в самом разгаре. Естественно, Зоа за такие проделки был командирован в дубль.Сам Зоа говорил, что его фамилия переводится с языка племени эонду как "Большой слон". Собственно, после травм ведущих защитников Большому Слону посреди сезона судьба предоставила прекрасную возможность закрепиться в основе девятикратных (на тот момент) чемпионов страны. Но "Тридцать-А" (прозвище от болельщиков, которые не сразу понимали, что ЗОА на футболке - это фамилия) свой шанс упустил, провел три матча, а отдельным бенефисом камерунца стал проигранный матч с ЦСКА , в котором Зоа после безобидной подачи с фланга технично срезал мяч в собственные ворота. Ивица Олич, стоявший позади защитника "Спартака" с удивлением наблюдал, как резвый спартаковец выполнил за него всю работу. Так Зоа навечно вписал свое имя в историю "Спартака" и больше в основе команды не появлялся. Сам игрок вспоминал:Помимо феноменальных футбольных качеств, Зоа запомнился и своим поведением быту. Роман Павлюченко вспоминал, что "Тридцать-А" постоянно крал у него гетры, а на просьбу вернуть невинно отвечал, что не может найти свои. Также, вместе со своим верным товарищем Иброй Кебе наш герой любил кушать курицу прямо в своей комнате на базе в Тарасовке, а косточки закидывал себе под кровать, а иногда даже и одноклубникам. Они, кстати, на полном серьезе считали, что Зоа с помощью этих костей проводит ритуалы вуду. Может, загадочный Люк действительно заряжал куриные мощи энергией и закидывал под чужие кровати, чтобы ноги футболистов питались энергией перед матчами во время сна? Хотя прошедшие годом ранее бромантановую терапию игроки уже вряд ли поддались бы чарам магии вуду.Карьеру спартаковского колдуна омрачила невинная прогулка по Сокольникам в октябре 2004-го. Большой Слон пострадал от то ли националистов, то ли гопников (причем, одно не исключает другое). В те годы расистские настроения в Москве были в моде, поэтому молодые люди не опознали в очередном темнокожем человеке героя дерби с ЦСКА и решили пообщаться на тему "white pride". Было мнение, что это и сами спартаковские фанаты отомстили Зоа за автогол в том злополучном матче. Встреча закончилась для камерунца телесными повреждениями средней тяжести, от которых "Тридцать-А" оперативно оправился, а сезон-2004, провальный для "Спартака", стремился тем временем к своему завершению.В лучших традициях Яя Туре камерунец настрадался от проявлений расизма, получая предложение отведать банан чуть ли не каждый день (по его словам). Одноклубник Зоа Шамиль Лахиялов вспоминал: "Я водил Зоа по друзьям и ресторанам, приглашал домой. У нас были прекрасные отношения, пока однажды в самолёте я не угостил его бананом. Клянусь, без задней мысли! Не понимал тогда, что африканцам можно любой фрукт предложить, кроме этого. Оскорбился ли Зоа? Раскричался, чуть в драку не полез!"Зоа обижался на жителей столицы, в итоге, с приходом Старкова Большого Слона сплавили в аренду в выступающий на тот момент в первом дивизионе "Анжи", где камерунец сыграл 20 матчей и получил очередное прозвище "Заурбек". В Махачкале Заурбеку понравилось больше чем в Москве, но надо было возвращаться в "Спартак", где уже были Видич и Погатец, поэтому Старков предложил Зоа освоить позицию правого защитника, камерунец предложение не принял, обиделся и был снова отправлен в дубль, где в одном из матчей сломал себе скулу.На этом приключения Зоа в "Спартаке" закончились, в начале 2006-го защитник перешел в знакомый уже "Анжи" и отыграл за команду 71 матч, после чего поссорился с тренерским штабом и вернулся на родину. Там "Тридцать-А" обрел себя в автомобильном бизнесе, немного поиграл в Индонезии, дал интервью Юрию Дудю еще до Ходорковского с Навальным, потом снова вернулся в Камерун, где продолжил заниматься своими бизнес-проектами. Зоа стал самым настоящим символом эпохи Червиченко, именно в честь камерунца вся череда непонятных трансферов красно-белых в те годы была названа "ЗОАпарком".