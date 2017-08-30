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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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"Гент" отказал ЦСКА в продаже Андерсона Эсити за 6 млн евро
"Гент" не согласился отпустить в московский ЦСКА своего полузащитника Андерсона Эсити, информирует Сomplete Sports Nigeria.
Сообщается, что армейцы предложили бельгийскому клубу 6 миллионов евро, однако руководство "Гента" оценивает 23-летнего нигерийца в 8 миллионов евро.
Сообщается, что армейцы предложили бельгийскому клубу 6 миллионов евро, однако руководство "Гента" оценивает 23-летнего нигерийца в 8 миллионов евро.
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