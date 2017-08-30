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"Гент" отказал ЦСКА в продаже Андерсона Эсити за 6 млн евро

"Гент" не согласился отпустить в московский ЦСКА своего полузащитника Андерсона Эсити, информирует Сomplete Sports Nigeria.

Сообщается, что армейцы предложили бельгийскому клубу 6 миллионов евро, однако руководство "Гента" оценивает 23-летнего нигерийца в 8 миллионов евро.
Теги: Гент ЦСКА
Сегодня, 09:56
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№4 Написал: Земляк Зёмы КБ-Гостевая (Сегодня, 11:04) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
там в гейропе совсем что ли охренели!?

спасибо зеньке, подосрали всем, переплачивая в тридорого.... болотные черти
Регистрация: 16.07.2011
№3 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 10:57) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
там в гейропе совсем что ли охренели!?
Регистрация: 23.03.2009
№2 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 10:33) #
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online

Со Спартаком перепутали?
Регистрация: 3.03.2007
№1 Написал: afelayz Россия, Красноярск (Сегодня, 10:01) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
День отказов? )
Регистрация: 8.08.2016
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