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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Казахстан уступил Черногории и лишился шансов попасть на ЧМ-2018
В матче седьмого тура отборочного турнира ЧМ-2018 группы E сборная Казахстана дома проиграла Черногории.
Чемпионат мира-2018
Группа E
Казахстан - Черногория 0:3
Гол: Вукчевич, 32, Бечирай, 53, Симич, 63
Казахстан: Лория, Бейсебеков, Шомко, Логвиненко, Ахметов, Суюмбаев, Куат, Нургалиев (Турусбек, 63), Жуков (Баижинов, 17), Мужиков, Муртазаев
Черногория: Петкович, Томашевич, Савич, Симич, Вешович, Марушич, Косович (Иванич, 54), Янкович, Вукчевич, Бечирай (Мугоса, 84), Йоветич (Зверотич, 72)
Предупреждения: Нургалиев, 21, Симич, 43, Баижинов, 53, Мужиков, 74
Чемпионат мира-2018
Группа E
Казахстан - Черногория 0:3
Гол: Вукчевич, 32, Бечирай, 53, Симич, 63
Казахстан: Лория, Бейсебеков, Шомко, Логвиненко, Ахметов, Суюмбаев, Куат, Нургалиев (Турусбек, 63), Жуков (Баижинов, 17), Мужиков, Муртазаев
Черногория: Петкович, Томашевич, Савич, Симич, Вешович, Марушич, Косович (Иванич, 54), Янкович, Вукчевич, Бечирай (Мугоса, 84), Йоветич (Зверотич, 72)
Предупреждения: Нургалиев, 21, Симич, 43, Баижинов, 53, Мужиков, 74
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