Опрос:

Новости партнеров

Казахстан уступил Черногории и лишился шансов попасть на ЧМ-2018

В матче седьмого тура отборочного турнира ЧМ-2018 группы E сборная Казахстана дома проиграла Черногории.

Чемпионат мира-2018

Группа E

Казахстан - Черногория 0:3

Гол: Вукчевич, 32, Бечирай, 53, Симич, 63

Казахстан: Лория, Бейсебеков, Шомко, Логвиненко, Ахметов, Суюмбаев, Куат, Нургалиев (Турусбек, 63), Жуков (Баижинов, 17), Мужиков, Муртазаев

Черногория: Петкович, Томашевич, Савич, Симич, Вешович, Марушич, Косович (Иванич, 54), Янкович, Вукчевич, Бечирай (Мугоса, 84), Йоветич (Зверотич, 72)

Предупреждения: Нургалиев, 21, Симич, 43, Баижинов, 53, Мужиков, 74
Теги: Сборная Казахстана Сборная Черногории
Сегодня, 21:00
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.