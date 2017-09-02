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Евгений Коноплянка: в сборной Украины дерби "Шахтер" - "Динамо": играют в Counter-Strike пять на пять

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка рассказал, как футболисты команды проводят свободное время перед игрой с соперниками из Турции в рамках отборочного этапа ЧМ-2018.

"Кто-то сидит и играет в Counter-Strike – популярная сейчас игра, хотя она всегда была популярной, ещё с детства. А что скрывать? Кто кофе пьет, кто-то общается, а кто-то в нарды играет. Это тоже нужно, чтобы не сидеть в телефоне или весь день "упираться" в телевизор.

Зинченко привез нарды, чтобы не играть в карты? Он же в них никогда не играл. А тех пацанов ты не сломаешь! Кто играет в карты, то они сидят и играют. Знаю, у них еще сейчас дерби между "Шахтером" и "Динамо": играют в Counter-Strike пять на пять. Я тоже вчера присоединился, вспомнил молодость", – цитирует Коноплянку Footboom.
Теги: Коноплянка Сборная Украины
Сегодня, 09:26
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