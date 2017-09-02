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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Гол Хуммельса принес Германии победу над Чехией
Гол Хуммельса принес Германии победу над Чехией
"Арсенал" не внес Санти Касорлу в заявку на сезон
Полузащитник "Арсенала" Санти Касорла не попал в заявку команды на сезон, информирует Sky Sports.
Таким образом, испанец не сможет выступать за "канониров" как минимум до зимы.
Таким образом, испанец не сможет выступать за "канониров" как минимум до зимы.
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