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"Арсенал" не внес Санти Касорлу в заявку на сезон

Полузащитник "Арсенала" Санти Касорла не попал в заявку команды на сезон, информирует Sky Sports.

Таким образом, испанец не сможет выступать за "канониров" как минимум до зимы.
Теги: Касорла Арсенал
Сегодня, 16:47
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№2 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 17:12) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Батька
Сильный игрок в рпл бы любой клуб усилил

Согласен. Но ток в каком он сейчас состоянии? Не просто так ведь не включили, мож ему уже футбол до лампочки....
Регистрация: 21.03.2011
№1 Написал: Батька (Сегодня, 17:01) #
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online

Сильный игрок в рпл бы любой клуб усилил
Регистрация: 9.09.2016
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