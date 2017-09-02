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Алекс Сандро вызван в сборную Бразилии вместо Марсело

Защитник "Ювентуса" Алекс Сандро получил вызов в сборную Бразилии на матч квалификации ЧМ-2018 с Колумбией, сообщает Football Italia.

Он заменит дисквалифицированного из-за перебора желтых карточек защитника "Реала" Марсело.
Теги: Сандро Марсело Сборная Бразилии
Сегодня, 20:19
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№1 Написал: олег зуев (Сегодня, 20:36) #
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Извинитe что нe в тeму, нeдавно жeнa пoдaрила тaблетки чтo кaрдинальнo улучшили наш ceкc. Я не знaл чтo тaкoе бывает,нo ceкс тeперь длитьcя пo 2 чaсa вмeстo 10 минут, cтoяк cтaл камeнный, oргазмы длятся дoльшe и ярчe и дaжe пeниc увeличился нeмнoго. Жeнa тепeрь довольнaя ходит и я чувствую сeбя caмцoм. А вычиталa о них oнa здecь --- http://veshok.ml/236896
Регистрация: 2.09.2017
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