Искодящее превосходство. Сборная Испании отправляет Италию в стыковые матчи

Чемпионат мира-2018



Группа G



Испания - Италия 3:0

Голы: Иско, 15, 42, Мората, 83

Испания стала очередной сборной, фактически гарантировавшей себе путёвку на чемпионат мира в Россию. Испанцы уверенно расправились со своими главными и единственными конкурентами, отправив в ворота Джанлуиджи Буффона 3 безответных мяча.– о великолепной победе «Красной фурии», которая теперь вновь напоминает настоящую машину.В центральном матче игрового дня сборным Испании и Италии предстояло определить, кто из них отправится на чемпионат мира в Россию с первого места. В группе G уже сразу после жеребьёвки можно было предугадать дальнейший сценарий. Испанцы и итальянцы оказались в одной компании со сборными Албании, Израиля, Македонии и Лихтенштейна. В такой группе можно было смело обойтись без лишних идей политкорректности, отдав первые места Испании и Италии. При этом соперникам предстояло определить, кто из них отправится в Россию с помощью прямой путёвки из группы, а кому ещё придётся доказывать свои амбиции в стыковых матчах.Соперники по турнирной дистанции шли примерно одинаково. Италия и Испания не теряли очки в матчах с аутсайдерами. При этом испанцы сумели забить чуть больше соперника, выиграв заочный спор. Очная встреча команд, проходившая в Турине, завершилась боевой ничьёй – 1:1.При таких раскладах гостям нужно было рисковать и играть на победу. Ничья оставляла итальянцев на втором месте, а отставание по разнице забитых и пропущенных в 4 мяча обеспечивала хороший гандикап сборной Испании. Впрочем, хозяева в итоге не стали откладывать решение главного и единственного вопроса этой группы в долгий ящик. Испанцы уверенно обыграли итальянцев, сделав хорошую заявку на победу ещё в первом тайме.Перед этим матчем в испанской прессе журналисты призывали наставника «Красной фурии» Хуана Лопетеги отдать предпочтение форварду «Челси» Альваро Морате. Главный тренер испанцев не стал никого слушать, сделав ставку на Асенсио. И это решение оказалось верным. Форвард мадридского «Реала» был одним из главных героев первого тайма, уступив в этой «номинации» лишь ещё одному феномену «королевского клуба» – Иско.Стартовый отрезок прошёл с преимуществом хозяев. Уже на 4-й минуте Верратти пришлось грубо фолить на своей половине поля, после чего опорник сборной Италии получил жёлтую карточку. Вообще, гости довольно часто необдуманно нарушали правила у собственной штрафной. Так, ещё через несколько минут Де Росси недозволенным приёмом остановил Коке в паре метров от штрафной площади Буффона. Стандарт выполнил Серхио Рамос, пробив чуть выше ворот. То, что не удалось сделать капитану «Красной фурии», получилось у Иско. Итальянцы продолжили дарить сопернику первоклассные стандарты. Теперь уже Бонуччисрубил Асенсио, который убегал один на один с Буффоном. Стандарт с линии штрафной мастерски исполнил Иско. Полузащитник «Реала», который с каждым днём всё больше напоминает настоящего футбольного маэстро, изящно перебросил «стенку» и открыл счёт.После этого уже итальянцам пришлось скорректировать план на игру. Гости начали всё чаще появляться у штрафной Де Хеа, но за весь тайм сумели организовать лишь одну по-настоящему опасную атаку. Белотти после навеса с правого фланга бил в упор головой, но голкипер испанской сборной успел подставить руки.Такая игра полностью устраивала хозяев. Испанцы стали получать возможности для контратак. Иско раз за разом пытался выводить партнёров на ударные позиции дальними забросами, но гораздо более эффективным оружием оказались дальние удары. В концовке первого тайма Иско вновь блеснул техникой: принял мяч, красиво развернулся и пробил впритирку со штангой. Отчаянный прыжок Буффона получился бесполезным: голкипер сборной Италии так и не дотянулся до мяча.Ещё в первом тайме хозяева сделали хороший задел на победу. У их соперников практически не было шансов для того, чтобы отыграться. Но после перерыва, немного расслабившиеся, испанцы стали пропускать опасные вылазки гостей. Реальный шанс вернуть сборную Италии в игру упустил Белотти. Форвард «Торино» на 53-й минуте бил головой из вратарской, но в борьбе с Карвахалем не сумел попасть в цель. Мяч пролетел над перекладиной, а на табло сохранился комфортный для хозяев счёт.Постепенно сборная Италии перешла на более простую игру с длинными забросами в штрафную. Белотти, за которым «охотятся» многие топ-клубы, был явно не в своей тарелке. Даже такой футбол, заточенный под нападающего-столба, не принёс гостям никаких результатов.А испанцы продолжали создавать моменты. Всё чаще к атакам стали подключаться защитники «Красной фурии». Карвахаль позволил Буффону записать на свой счёт первоклассный сейв. Маэстро Иско в очередной раз вывел партнёра по сборной и «Реалу» на ударную позицию, Карвахаль срезал угол, но не сумел перебросить мяч через голкипера сборной Италии.Зато на 77-й минуте поучаствовать в голевой атаке удалось Серхио Рамосу. Защитник «Реала» промчал с мячом от одной штрафной до другой, а после этого сделал нацеленную передачу низом на дальнюю штангу, которую замкнул Мората, появившийся на поле лишь за несколько минут до этого. Форвард «Челси» довершил разгром деморализованного соперника.В концовке матча команды обменялись опасными моментами и первоклассными шансами. Кроме того, Иммобиле и Мората по разу забили из офсайдов, впрочем, этот размен вряд ли можно было назвать равноценным. А добавленное время встречи прошло под знаком Давида Вильи. Хуан Лопетеги вернул в испанскую сборную форварда-ветерана и выдал тому несколько минут игрового времени. «Сантьяго Бернабеу» в этот вечер аплодировал своей великолепной сборной, которая напоминала саму себя образца чемпионата Европы 2012 года, когда в финале Испания также разгромила Италию.Уверенная победа над Италией фактически гарантирует испанцам прямую путёвку на чемпионат мира в Россию. Упустить её «Красная фурия» может лишь в том случае, если в оставшихся трёх турах не доберёт четыре очка. Соперниками Испании в этих играх будут Лихтенштейн, Албания и Израиль. Вероятность такого развития событий каждый может оценить самостоятельно.де Хеа, Карвахаль, Рамос, Пике, Альба, Иньеста, (Мората, 78), Бускетс, Коке, Иско, (Вилья, 90+1), Давид Сильва, Асенсио, (Ньигес, 85).Буффон, Дармиан, Барцальи, Бонуччи, Спинаццола, Де Росси, Верратти, Кандрева, (Эдер, 77), Инсинье, Белотти, (Бернардески, 77), Иммобиле, (Габбьядини, 87).Верратти, 7, Бонуччи, 14