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Люксембург сенсационно отстоял ничью в матче с Францией

В матче восьмого тура отборочного турнира чемпионата мира 2018 года группы А сборная Франции сыграла вничью с Люксембургом.

Чемпионат мира

Группа А

Франция - Люксембург 0:0

Франция: Льорис - Косьельни, Курзава, Сидибе, Умтити - Погба, Канте, Лемар - Жиру, (Ляказетт, 66), Гризманн, (Фекир, 85), Мбаппе, (Комана, 66).

Люксембург: Жубер - Янс, Скендерович, Мальже - Мартинш Перейра, Яниш, Тилль, Филиппс, Тилль, (Родригеш, 65), - Да Мота, (Синани, 65), Турпель.

Предупреждения: Йениш, 56, Синани, 70, Жанс, 71, Погба, 83
Теги: Сборная Франции Сборная Люксембурга
Вчера, 23:36
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8
(1)
№8 Написал: Ramzes Hamburg (Сегодня, 00:39) #
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Болеет за:
«Барселона»
А теперь представьте радость тех немногих, кто поставил на ничью в этом матче ... ;)


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Spartak Moscow, Roma, Lyon, Werder, St. Pauli, PSV, River, Flamengo...
Регистрация: 3.11.2006
№7 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 00:25) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Да же наша сборная такого себе не позволяет)))
Регистрация: 22.08.2007
№6 Написал: liasport433 (Сегодня, 00:11) #
  • +2
  •  (2)
online

думаю букмейкеры рады , уверен все ставки прогорели , может одна на миллион выйграла
Регистрация: 19.06.2017
№5 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 00:08) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Александр Чистяков
я в а<!--filter:вырезано-->вырезано-->вырезано<!--/filter-
-> от этих европейских свборных такие не предсказуем стали ставишь на 100 пудовные сборные а они даже забить не могут и это уже 4 год подряд такая тема! фу бля не сборные <!--filter:вырезано-->вырезано-->вырезано<!--/filter-
->ня отвечаю

Для таких идиотов и придумали буков...


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№4 Написал: dyadenka Москва (Вчера, 23:57) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Сборная Франции. Четыре белых в начале, три в концовке. Докатились лягушатники. Коренных французов, даже чуточку жаль
Регистрация: 5.11.2010
№3 Написал: andifrance санкт-петербург (Вчера, 23:52) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
интересно кто сколько потерял на ставках
Регистрация: 15.03.2009
№2 Написал: Александр Чистяков (Вчера, 23:45) #
  • -5
  •  (5)
online

я в авырезано-->вырезано от этих европейских свборных такие не предсказуем стали ставишь на 100 пудовные сборные а они даже забить не могут и это уже 4 год подряд такая тема! фу бля не сборные вырезано-->вырезаноня отвечаю
Регистрация: 11.09.2016
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Вчера, 23:44) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Люксы ещё и выиграть могли. Мяч во французскую штангу попал.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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