Люксембург сенсационно отстоял ничью в матче с Францией

В матче восьмого тура отборочного турнира чемпионата мира 2018 года группы А сборная Франции сыграла вничью с Люксембургом.Чемпионат мираГруппа АФранция: Льорис - Косьельни, Курзава, Сидибе, Умтити - Погба, Канте, Лемар - Жиру, (Ляказетт, 66), Гризманн, (Фекир, 85), Мбаппе, (Комана, 66).Люксембург: Жубер - Янс, Скендерович, Мальже - Мартинш Перейра, Яниш, Тилль, Филиппс, Тилль, (Родригеш, 65), - Да Мота, (Синани, 65), Турпель.Предупреждения: Йениш, 56, Синани, 70, Жанс, 71, Погба, 83