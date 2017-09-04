Люк Хольц: это исторический результат для Люксембурга

Главный тренер сборной Люксембурга Люк Хольц прокомментировал ничью с Францией в квалификации ЧМ-2018 (0:0)."Мы храбро и самоотверженно бились и добились успеха. Будь мы поудачливее, могли бы увезти все три очка. Успех заключается не в рандеву с Францией, которая является топ-командой.Это исторический результат для Люксембурга. Мы очень редко берем очки с топ-сборными. Это славный день для всего люксембургского футбола", - цитирует Хольца L’Equipe.