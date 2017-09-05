Билялетдинов и еще 5 российских игроков, которые остались без команды

Трансферный рынок уже несколько дней, как закрыт. Однако клубы до сих пор могут заявлять свободных агентов. На этом рынке есть несколько российских футболистов.напоминает несколько имен, на которых стоит обратить внимание.Джамалдин был ведущим игроком команд Дмитрия Хомухи, которые вовсю штурмовали юношеские турниры в Европе. Ходжаниязов уже в 16 лет привлекался к основе своей команды. А это был «Зенит» Спаллетти. Итальянский специалист поначалу даже доверял игровое время, но после возросшей конкуренции юношу отправили в пермский «Амкар», где он за полгода сыграл меньше тайма против «Зенита». Джамал вернулся в Питер, где играл за «Зенит-2» во втором дивизионе и заглядывал на скамейку основной команды. Однажды у Виллаша-Боаша случился необъяснимый приступ, и он выпустил игрока в важном матче Лиги Европы с «Севильей». Закончилось все очень плохо. В определенный момент Ходжаниязов устал от российских реалий и последовал примеру других сверстников, которые рванули в Европу. Джамалдин выбрал датский «Орхус». Клуб, в котором каждый год борются за выживание. Впечатление, увы, не произвел. Летом команда отказалась от сотрудничества с российским игроком.Когда-то Дмитрий стремительно ворвался в «Спартак», покорил всех болельщиков красно-белых и принес много головной боли тогдашнему гендиректору Сергею Шавло. Торбинский считал, что клуб не оценивает его должным образом, поэтому ушел в «Локомотив». После был великий гол сборной Голландии и шесть невзрачных лет в «Локомотиве» с периодическими проблесками. Вернуть игрока на хороший уровень удалось Курбану Бердыеву. Он был важным элементом в расстановке, как в «Рубине», так и «Ростове». Сергей Галицкий, питающий необъяснимую любовь к звездам нашего футбола середины нулевых, пригласил футболиста в «Краснодар». В Краснодаре Дмитрий был важным ротационным игроком. Этой зимой Бердыев хотел видеть полузащитника у себя в аренде. Но соседи решили не усиливать конкурентов по борьбе за еврокубки. Летом у игрока закончился контракт. Ходили слухи о переходе в «Арсенал», однако до сих пор Торбинского нет ни в одном клубе.Многие уже и забыли, как Динияр играет в футбол. После «Спартака» футболист пытался реанимировать карьеру в «Анжи» и «Торпедо». Оба клуба не сумели сохранить прописку в РФПЛ. После вылета черно-белых в ФНЛ ему очень повезло, что в «Рубине» была спасательная шлюпка. Ринат Билялетдинов успешно отработал полтора года в Казани и собирал как можно больше российских игроков, было бы глупо не взять и сына. У старшего Билялетдинова не задался новый сезон, его уволили, а у сына остался долгосрочный контракт, который закончился только этим летом. Последний год Бил был увлечен тяжбами с руководством по поводу долгов, но в 32 года еще не поздно вернуться к большому футболу. Вот только больше похоже на то, что за идею Динияр играть уже не очень хочет.Талантливого российского полузащитника сложно назвать воспитанником питерского футбола. Парень родился и рос в Берлине. Играл в берлинских футбольных школах и прошел в том числе академию «Герты». Вместе с Гасилиным играл в аренде за «Шальке» и наводил шорох в юношеской Лиги Чемпионов. В прошлом году неплохо ладил с тем же Гасилиным уже в ФНЛ и был одним из ярких игроков питерского дубля. Однако в концовке сезона немного подрастерял доверие Владислава Радимова. Летом в дубле произошли резкие изменения, связанные с омоложением команды. Проничева не стали продлевать, а команду он так и не нашел.Два года назад «Анжи», переживавший очередную смену курса, неожиданно отцепил от команды Расима Тагирбекова и Камиля Агаларова. Двух местных игроков, которые поиграли с Карлосом и Это’О. После смены руководства Александр Григорян пригласил Камиля обратно в коллектив. Но он так и не сыграл. Сейчас футболисту 29 лет, но он по-прежнему без клуба, хотя на игрока нацеливался «Оренбург». А этот клуб, как правило, щепительно относится к покупкам и редко совершает проколы.Алану 26 лет и он до сих пор не закончил карьеру, хотя после чемпионата Эстонии можно было ожидать всякого. В этом году футболист не играл на профессиональном уровне. Сейчас у Алана осталось только его имя. Гатагов вошел в классику российского футбола своими тройными тулупами и промахами по пустым воротам. Так что, если клубу нужно привлечь к себе внимание, то Гатагов будет необходим. Да и футбол знал множество историй, когда некогда талантливый игрок выбирался из ада и давал жару.