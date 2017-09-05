Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Джошуа Киммих повторил достижение Беккенбауэра в сборной Германии

Защитник "Баварии" Джошуа Киммих повторил достижение легендарного Франца Беккенбауэра, отыграв все 90 минут за сборную Германии в матче отборочного турнира чемпионата мира - 2018 с командой Норвегии (6:0).

22-летний футболист провел за национальную команду уже 21 матч подряд без замен. Беккенбауэр сделал это в период с 1973 по 1975 год.
Теги: Беккенбауэр Сборная Германии
Сегодня, 20:15
Напечатать
1
(2)
№1 Написал: stepanmlc (Сегодня, 20:45) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
игрочище растет !


--------------------
A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.