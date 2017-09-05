Джошуа Киммих повторил достижение Беккенбауэра в сборной Германии

Защитник "Баварии" Джошуа Киммих повторил достижение легендарного Франца Беккенбауэра, отыграв все 90 минут за сборную Германии в матче отборочного турнира чемпионата мира - 2018 с командой Норвегии (6:0).22-летний футболист провел за национальную команду уже 21 матч подряд без замен. Беккенбауэр сделал это в период с 1973 по 1975 год.