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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Джошуа Киммих повторил достижение Беккенбауэра в сборной Германии
Защитник "Баварии" Джошуа Киммих повторил достижение легендарного Франца Беккенбауэра, отыграв все 90 минут за сборную Германии в матче отборочного турнира чемпионата мира - 2018 с командой Норвегии (6:0).
22-летний футболист провел за национальную команду уже 21 матч подряд без замен. Беккенбауэр сделал это в период с 1973 по 1975 год.
22-летний футболист провел за национальную команду уже 21 матч подряд без замен. Беккенбауэр сделал это в период с 1973 по 1975 год.
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