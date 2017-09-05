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Сербия в меньшинстве выиграла у Ирландии

В матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 лидер группы D сборная Сербии взяла верх над Ирландией.

Чемпионат мира-2018

Группа D

Ирландия - Сербия 0:1

Голы: Коларов, 55

Ирландия: Рэндольф, Кристи, Уорд (О'Доуда, 72), Кларк, Даффи, Мейлер (Хурихейн, 80), Брэйди, Хулахан (Мёрфи, 62), Макклин, Лонг, Уолтерс

Сербия: Стойкович, Рукавина, Коларов, Вукович, Максимович, Иванович, Матич, Миливоевич, Тадич (Гудель, 82), Костич (С. Митрович, 72), А. Митрович (Прийович, 80)

Предупреждения: Рукавина, 52, Брэйди, 70, Макклин, 74

Удаления: Максимович, 68
Теги: Сборная Сербии Сборная Ирландии
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