Сербия в меньшинстве выиграла у Ирландии

В матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 лидер группы D сборная Сербии взяла верх над Ирландией.Чемпионат мира-2018Группа DКоларов, 55Ирландия: Рэндольф, Кристи, Уорд (О'Доуда, 72), Кларк, Даффи, Мейлер (Хурихейн, 80), Брэйди, Хулахан (Мёрфи, 62), Макклин, Лонг, УолтерсСербия: Стойкович, Рукавина, Коларов, Вукович, Максимович, Иванович, Матич, Миливоевич, Тадич (Гудель, 82), Костич (С. Митрович, 72), А. Митрович (Прийович, 80)Предупреждения: Рукавина, 52, Брэйди, 70, Макклин, 74Удаления: Максимович, 68