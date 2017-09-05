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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Сербия в меньшинстве выиграла у Ирландии
В матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 лидер группы D сборная Сербии взяла верх над Ирландией.
Чемпионат мира-2018
Группа D
Ирландия - Сербия 0:1
Голы: Коларов, 55
Ирландия: Рэндольф, Кристи, Уорд (О'Доуда, 72), Кларк, Даффи, Мейлер (Хурихейн, 80), Брэйди, Хулахан (Мёрфи, 62), Макклин, Лонг, Уолтерс
Сербия: Стойкович, Рукавина, Коларов, Вукович, Максимович, Иванович, Матич, Миливоевич, Тадич (Гудель, 82), Костич (С. Митрович, 72), А. Митрович (Прийович, 80)
Предупреждения: Рукавина, 52, Брэйди, 70, Макклин, 74
Удаления: Максимович, 68
Чемпионат мира-2018
Группа D
Ирландия - Сербия 0:1
Голы: Коларов, 55
Ирландия: Рэндольф, Кристи, Уорд (О'Доуда, 72), Кларк, Даффи, Мейлер (Хурихейн, 80), Брэйди, Хулахан (Мёрфи, 62), Макклин, Лонг, Уолтерс
Сербия: Стойкович, Рукавина, Коларов, Вукович, Максимович, Иванович, Матич, Миливоевич, Тадич (Гудель, 82), Костич (С. Митрович, 72), А. Митрович (Прийович, 80)
Предупреждения: Рукавина, 52, Брэйди, 70, Макклин, 74
Удаления: Максимович, 68
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