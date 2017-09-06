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Михаил Щенников: Жора сейчас не зацикливается на обороне

Вице-чемпион Олимпиады-1996 в спортивной ходьбе Михаил Щенников высказал мнение о высокой результативности своего сына Георгия Щенникова, который в нынешнем сезоне забил за ЦСКА 3 гола.

- Просто Жора сейчас не зацикливается на обороне и довольно часто подключается к атаке. Отсюда и такая результативность. Скажем так: он и в защите действует, и нападающим помогает. Благо физические кондиции позволяют ему выполнять серьезный объем работы.

Недавно у сына родилась дочь, так что теперь я дважды дед. Старшему ребенку Жоры Даниилу 3 года, а теперь на свет появилась Ульяна. Все как по заказу! Спасибо сыну, осчастливил нас с супругой!

- Теперь понятно, откуда у него такое стремление и нацеленность к воротам соперника.

- Забитые голы и рождение дочки - это чистое совпадение. Но приятное. (смеется) Вообще сын действительно играет здорово в этом сезоне. Набрал очень хорошую форму. Дай бог, чтобы травмы обходили его стороной, - цитирует Щенникова-старшего "stolica-s.su".
Теги: Щенников ЦСКА
Сегодня, 08:26
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