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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Михаил Щенников: Жора сейчас не зацикливается на обороне
Вице-чемпион Олимпиады-1996 в спортивной ходьбе Михаил Щенников высказал мнение о высокой результативности своего сына Георгия Щенникова, который в нынешнем сезоне забил за ЦСКА 3 гола.
- Просто Жора сейчас не зацикливается на обороне и довольно часто подключается к атаке. Отсюда и такая результативность. Скажем так: он и в защите действует, и нападающим помогает. Благо физические кондиции позволяют ему выполнять серьезный объем работы.
Недавно у сына родилась дочь, так что теперь я дважды дед. Старшему ребенку Жоры Даниилу 3 года, а теперь на свет появилась Ульяна. Все как по заказу! Спасибо сыну, осчастливил нас с супругой!
- Теперь понятно, откуда у него такое стремление и нацеленность к воротам соперника.
- Забитые голы и рождение дочки - это чистое совпадение. Но приятное. (смеется) Вообще сын действительно играет здорово в этом сезоне. Набрал очень хорошую форму. Дай бог, чтобы травмы обходили его стороной, - цитирует Щенникова-старшего "stolica-s.su".
- Просто Жора сейчас не зацикливается на обороне и довольно часто подключается к атаке. Отсюда и такая результативность. Скажем так: он и в защите действует, и нападающим помогает. Благо физические кондиции позволяют ему выполнять серьезный объем работы.
Недавно у сына родилась дочь, так что теперь я дважды дед. Старшему ребенку Жоры Даниилу 3 года, а теперь на свет появилась Ульяна. Все как по заказу! Спасибо сыну, осчастливил нас с супругой!
- Теперь понятно, откуда у него такое стремление и нацеленность к воротам соперника.
- Забитые голы и рождение дочки - это чистое совпадение. Но приятное. (смеется) Вообще сын действительно играет здорово в этом сезоне. Набрал очень хорошую форму. Дай бог, чтобы травмы обходили его стороной, - цитирует Щенникова-старшего "stolica-s.su".
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