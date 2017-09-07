"Реал" назван самой дорогой командой планеты

TransferMarkt назвал мадридский "Реал" самой дорогой командой мира.Стоимость игроков "сливочных" была оценена в 774 миллиона евро. Второй в рейтинге стала каталонская "Барселона" - 707 миллионов евро. Дальше идут "Челси" - 614 миллионов евро, "Манчестер Сити" - 589 миллионов евро, мюнхенская "Бавария" - 581 миллионов евро.