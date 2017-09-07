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Жозе Надсон: Я очень счастлив, что я вернулся в Самару

Жозе Надсон впервые вышел на поле после более чем трехмесячной паузы и помог своей команде обыграть "Тамбов". Корреспондент Rusfootball.info вместе с другими коллегами из Самары пообщался с защитником после матча.

- Жозе, какие эмоции у вас сейчас?

- Я очень счастлив, что я вернулся в Самару. Счастье и то, что мы смогли выиграть в очень сложной игре. Особенно сложной она оказалась для меня, поскольку я три месяца не играл. Очень важно, что команда у нас единая, мы боремся вместе и выигрываем.

- Ранее вы уже играли в ФНЛ. Как вам ваш сегодняшний соперник?

- "Тамбов" - команда, которая хорошо контролирует мяч, но я думаю, что им сегодня не удалось создать опасных моментов.

Источник: Rusfootball.info
Теги: Крылья Советов Тамбов Надсон
Сегодня, 08:30
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