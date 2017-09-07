Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
08:20
Вячеслав Зинков: Мы забили быстрый гол и закрепостились. "Крыльям" надо что-то поменять в своей голове в плане психологии
Вячеслав Зинков: Мы забили быстрый гол и закрепостились. "Крыльям" надо что-то поменять в своей голове в плане психологии
Вчера 22:22
Андрей Талалаев саркастически расхвалил игру "Крыльев" после поражения в Самаре (видео) (7)
Андрей Талалаев саркастически расхвалил игру "Крыльев" после поражения в Самаре (видео) (7)
Вчера 22:20
"Енисей" избежал поражения от "Кубани"
"Енисей" избежал поражения от "Кубани"
Вчера 21:42
Дмитрий Гунько: погода повлияла на качество игры
Дмитрий Гунько: погода повлияла на качество игры
Вчера 21:09
"Сибирь" одержала победу над "Химками"
"Сибирь" одержала победу над "Химками"
Вчера 21:08
Евгений Коноплянка: были предложения от "Интера" и "Лацио", но решил остаться в "Шальке"
Евгений Коноплянка: были предложения от "Интера" и "Лацио", но решил остаться в "Шальке"
Жозе Надсон: Я очень счастлив, что я вернулся в Самару
Жозе Надсон впервые вышел на поле после более чем трехмесячной паузы и помог своей команде обыграть "Тамбов". Корреспондент Rusfootball.info вместе с другими коллегами из Самары пообщался с защитником после матча.
- Жозе, какие эмоции у вас сейчас?
- Я очень счастлив, что я вернулся в Самару. Счастье и то, что мы смогли выиграть в очень сложной игре. Особенно сложной она оказалась для меня, поскольку я три месяца не играл. Очень важно, что команда у нас единая, мы боремся вместе и выигрываем.
- Ранее вы уже играли в ФНЛ. Как вам ваш сегодняшний соперник?
- "Тамбов" - команда, которая хорошо контролирует мяч, но я думаю, что им сегодня не удалось создать опасных моментов.
Источник: Rusfootball.info
- Жозе, какие эмоции у вас сейчас?
- Я очень счастлив, что я вернулся в Самару. Счастье и то, что мы смогли выиграть в очень сложной игре. Особенно сложной она оказалась для меня, поскольку я три месяца не играл. Очень важно, что команда у нас единая, мы боремся вместе и выигрываем.
- Ранее вы уже играли в ФНЛ. Как вам ваш сегодняшний соперник?
- "Тамбов" - команда, которая хорошо контролирует мяч, но я думаю, что им сегодня не удалось создать опасных моментов.
Источник: Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.