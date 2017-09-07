Жозе Надсон: Я очень счастлив, что я вернулся в Самару

Жозе Надсон впервые вышел на поле после более чем трехмесячной паузы и помог своей команде обыграть "Тамбов". Корреспондентвместе с другими коллегами из Самары пообщался с защитником после матча.- Я очень счастлив, что я вернулся в Самару. Счастье и то, что мы смогли выиграть в очень сложной игре. Особенно сложной она оказалась для меня, поскольку я три месяца не играл. Очень важно, что команда у нас единая, мы боремся вместе и выигрываем.- "Тамбов" - команда, которая хорошо контролирует мяч, но я думаю, что им сегодня не удалось создать опасных моментов.Источник: