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На "Волгоград Арене" до ЧМ-2018 пройдут три тестовых матча

Председатель Спорткомитета Волгоградской области Александр Глинянов рассказал о тестовых мероприятиях на "Волгоград Арене" в преддверии ЧМ-2018.

"На 21 апреля 2018 года намечено проведение на "Волгоград Арене" тестового матча "Ротор" – "Луч-Энергия" в рамках первенства ФНЛ, 2 мая состоится игра "Ротора" против "Крыльев Советов". А уже 9 мая на "Волгоград Арене" пройдет финальный матч Кубка России.

Таким образом, до старта ЧМ-2018 на новом стадионе пройдут три тестовые встречи", - цитируют Глинянова "Известия".
Сегодня, 08:57
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