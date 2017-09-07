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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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На "Волгоград Арене" до ЧМ-2018 пройдут три тестовых матча
Председатель Спорткомитета Волгоградской области Александр Глинянов рассказал о тестовых мероприятиях на "Волгоград Арене" в преддверии ЧМ-2018.
"На 21 апреля 2018 года намечено проведение на "Волгоград Арене" тестового матча "Ротор" – "Луч-Энергия" в рамках первенства ФНЛ, 2 мая состоится игра "Ротора" против "Крыльев Советов". А уже 9 мая на "Волгоград Арене" пройдет финальный матч Кубка России.
Таким образом, до старта ЧМ-2018 на новом стадионе пройдут три тестовые встречи", - цитируют Глинянова "Известия".
"На 21 апреля 2018 года намечено проведение на "Волгоград Арене" тестового матча "Ротор" – "Луч-Энергия" в рамках первенства ФНЛ, 2 мая состоится игра "Ротора" против "Крыльев Советов". А уже 9 мая на "Волгоград Арене" пройдет финальный матч Кубка России.
Таким образом, до старта ЧМ-2018 на новом стадионе пройдут три тестовые встречи", - цитируют Глинянова "Известия".
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