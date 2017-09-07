Леонид Слуцкий: шутили, что Аршавин устает уже после пения гимна, и его надо менять

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий высказался о лучшем, по его мнению, российском игроке 2000-х годов."Многие считали, что Аршавин очень ленив, но для меня он всегда будет лучшим российским футболистом 2000-х годов.Мы иногда шутили, что когда Аршавин поет гимн, то он уже так устал, что его надо менять", – цитирует Слуцкого Daily Mail.