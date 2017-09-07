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Защитник "Авангарда": думаю, по ходу чемпионата мы еще поднимемся в таблице

Защитник курского "Авангарда" Денис Никитин прокомментировал победу своей команды над воронежским "Факелом" (2:0) в 12-м туре первенства ФНЛ.

"Матч получился тяжёлым и напряжённым. Было много единоборств и игры на контратаках. Для нас эта победа особенно важна, потому что нам было необходимо реабилитироваться после серии неудачных игр.

В каких-то матчах нам не хватало везения, и часто мы пропускали в концовках. Думаю, по ходу чемпионата мы ещё поднимемся в турнирной таблице", - цитирует Никитина "Чемпионат".

20-летний Никитин является воспитанником ЦСКА и принадлежит "Тосно". Нынешний сезон футболист проводит в "Авангарде" на правах аренды.
Теги: Авангард
Сегодня, 09:40
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