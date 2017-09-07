Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
08:20
Вячеслав Зинков: Мы забили быстрый гол и закрепостились. "Крыльям" надо что-то поменять в своей голове в плане психологии
Вячеслав Зинков: Мы забили быстрый гол и закрепостились. "Крыльям" надо что-то поменять в своей голове в плане психологии
Вчера 22:22
Андрей Талалаев саркастически расхвалил игру "Крыльев" после поражения в Самаре (видео) (7)
Андрей Талалаев саркастически расхвалил игру "Крыльев" после поражения в Самаре (видео) (7)
Вчера 22:20
"Енисей" избежал поражения от "Кубани"
"Енисей" избежал поражения от "Кубани"
Вчера 21:42
Дмитрий Гунько: погода повлияла на качество игры
Дмитрий Гунько: погода повлияла на качество игры
Месси, Маскерано или Суарес могут пропустить матч "Барселоны" с "Севильей" из-за игр сборных
Футболисты "Барселоны" Лионель Месси и Хавьер Маскерано могут не сыграть в домашнем матче 11-го тура чемпионата Испании с "Севильей", который состоится 5 ноября.
Это произойдет в том случае, если сборная Аргентины попадет в стыковые матчи квалификации ЧМ-2018, передает Marca.
Если команда Аргентины так и останется на 5-м месте в южноамериканской группе, то 6 ноября в первом стыковом матче она встретится с Новой Зеландией.
В случае, если 5-е место займет сборная Уругвая, то матч с "Севильей" может пропустить нападающий "Барселоны" Луис Суарес.
Это произойдет в том случае, если сборная Аргентины попадет в стыковые матчи квалификации ЧМ-2018, передает Marca.
Если команда Аргентины так и останется на 5-м месте в южноамериканской группе, то 6 ноября в первом стыковом матче она встретится с Новой Зеландией.
В случае, если 5-е место займет сборная Уругвая, то матч с "Севильей" может пропустить нападающий "Барселоны" Луис Суарес.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.