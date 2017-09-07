Месси, Маскерано или Суарес могут пропустить матч "Барселоны" с "Севильей" из-за игр сборных

Футболисты "Барселоны" Лионель Месси и Хавьер Маскерано могут не сыграть в домашнем матче 11-го тура чемпионата Испании с "Севильей", который состоится 5 ноября.Это произойдет в том случае, если сборная Аргентины попадет в стыковые матчи квалификации ЧМ-2018, передает Marca.Если команда Аргентины так и останется на 5-м месте в южноамериканской группе, то 6 ноября в первом стыковом матче она встретится с Новой Зеландией.В случае, если 5-е место займет сборная Уругвая, то матч с "Севильей" может пропустить нападающий "Барселоны" Луис Суарес.