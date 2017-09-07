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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Павел Яковлев: у меня две цели – попасть в сборную и вернуться в "Спартак"
Нападающий "Анжи" Павел Яковлев высказал мнение об игре "Спартака" и рассказал о своих целях.
– Цель у вас есть глобальная? Попасть в сборную или вернуться в "Спартак"?
– Конечно, мне хотелось бы вернуться в родной клуб, в котором я провел долгое время. Но для этого нужно много работать, и, наверное, все-таки вызов в сборную – это тоже очень важное событие в жизни каждого футболиста. Это то, ради чего мы играем в футбол, стараемся показать результат на максимуме. У меня две цели – попасть в сборную и вернуться в "Спартак". Я адекватно оцениваю ситуацию, для этой цели мне надо стать лидером сначала в "Анжи".
– Часто удается следить за игрой "Спартака"?
– Конечно, я болею за команду вне зависимости от того, кто сейчас тренирует команду и кто в ней играет. Я всегда буду переживать за тот клуб, в котором прошла большая часть моей карьеры. Я рад, что "Спартак" стал чемпионом, и болельщики так долго этого ждали.
– Почему они так плохо начали нынешний сезон?
– Тяжело сказать, надо находиться внутри команды. Мне кажется, причина кроется в банальном невезении, потому что играют они неплохо. Даже если взять игру со СКА, было много моментов для взятия ворот. Но бывает такое, когда мяч в ворота не идет. Надеюсь, эта волна закончится, и ребята начнут выигрывать.
Советский спорт
– Цель у вас есть глобальная? Попасть в сборную или вернуться в "Спартак"?
– Конечно, мне хотелось бы вернуться в родной клуб, в котором я провел долгое время. Но для этого нужно много работать, и, наверное, все-таки вызов в сборную – это тоже очень важное событие в жизни каждого футболиста. Это то, ради чего мы играем в футбол, стараемся показать результат на максимуме. У меня две цели – попасть в сборную и вернуться в "Спартак". Я адекватно оцениваю ситуацию, для этой цели мне надо стать лидером сначала в "Анжи".
– Часто удается следить за игрой "Спартака"?
– Конечно, я болею за команду вне зависимости от того, кто сейчас тренирует команду и кто в ней играет. Я всегда буду переживать за тот клуб, в котором прошла большая часть моей карьеры. Я рад, что "Спартак" стал чемпионом, и болельщики так долго этого ждали.
– Почему они так плохо начали нынешний сезон?
– Тяжело сказать, надо находиться внутри команды. Мне кажется, причина кроется в банальном невезении, потому что играют они неплохо. Даже если взять игру со СКА, было много моментов для взятия ворот. Но бывает такое, когда мяч в ворота не идет. Надеюсь, эта волна закончится, и ребята начнут выигрывать.
Советский спорт
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