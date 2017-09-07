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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Магомед Оздоев: "Спартак"? Мое решение остаться в "Рубине" было очень твердым
Полузащитник "Рубина" Магомед Оздоев высказался относительно слухов о возможном переходе в "Спартак".
– Трансферное окно закрыто. Но каждые полгода стабильно к вам кто-то проявляет интерес. Фамилия Оздоев постоянно всплывает в сводках возможных переходов. Как пережили это трансферный период?
– Хорошо пережил.
– Но ведь говорили о реальном интересе "Спартака", как можно не обращать на это внимания?
– Для меня на данном этапе самое главное – работать и доказывать в "Рубине". Сейчас мое решение остаться в клубе было очень твердым.
– И вы, и агент часто говорили, что есть желание поработать именно с Бердыевым.
– Да, я давно этого хотел.
– В чем феномен тренера?
– Для меня это честность перед игроками. Он говорит как есть, в глаза. Зная это, каждый хочет тренироваться и отдается полностью.
– Колоссальная разница на контрасте с Грасией?
– Я бы не хотел обсуждать Хави Грасию. Он ушел, ушел и его штаб. Он проделал свою работу. Что-то получилось, а что-то не сложилось.
СЭ
– Трансферное окно закрыто. Но каждые полгода стабильно к вам кто-то проявляет интерес. Фамилия Оздоев постоянно всплывает в сводках возможных переходов. Как пережили это трансферный период?
– Хорошо пережил.
– Но ведь говорили о реальном интересе "Спартака", как можно не обращать на это внимания?
– Для меня на данном этапе самое главное – работать и доказывать в "Рубине". Сейчас мое решение остаться в клубе было очень твердым.
– И вы, и агент часто говорили, что есть желание поработать именно с Бердыевым.
– Да, я давно этого хотел.
– В чем феномен тренера?
– Для меня это честность перед игроками. Он говорит как есть, в глаза. Зная это, каждый хочет тренироваться и отдается полностью.
– Колоссальная разница на контрасте с Грасией?
– Я бы не хотел обсуждать Хави Грасию. Он ушел, ушел и его штаб. Он проделал свою работу. Что-то получилось, а что-то не сложилось.
СЭ
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