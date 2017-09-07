Магомед Оздоев: "Спартак"? Мое решение остаться в "Рубине" было очень твердым

Полузащитник "Рубина" Магомед Оздоев высказался относительно слухов о возможном переходе в "Спартак".– Хорошо пережил.– Для меня на данном этапе самое главное – работать и доказывать в "Рубине". Сейчас мое решение остаться в клубе было очень твердым.– Да, я давно этого хотел.– Для меня это честность перед игроками. Он говорит как есть, в глаза. Зная это, каждый хочет тренироваться и отдается полностью.– Я бы не хотел обсуждать Хави Грасию. Он ушел, ушел и его штаб. Он проделал свою работу. Что-то получилось, а что-то не сложилось.