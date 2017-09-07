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Килиан Мбаппе: хочу помочь Неймару выиграть "Золотой мяч"

Форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе заявил, что пока не ставит целью завоевать "Золотой мяч".

"В нашей команде есть футболист, который может выиграть его. Поэтому, моя цель – забить как можно больше голов и помочь Неймару.

Он может привести нашу команду к завоеванию нескольких титулов, поэтому мы должны поддерживать его. Сделаю все, чтобы помочь ему выиграть "Золотой мяч" и буду счастлив, если это получится", - цитирует Мбаппе Le Parisien.
Теги: Мбаппе ПСЖ Неймар
Сегодня, 15:46
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№1 Написал: Голеодор Москва (Сегодня, 15:51) #
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online
Болеет за:
«Алания»
https://twitter.com/PSG_insid
e/status/905466528266641408/p
hoto/1
Регистрация: 3.05.2015
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