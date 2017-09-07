Килиан Мбаппе: хочу помочь Неймару выиграть "Золотой мяч"

Форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе заявил, что пока не ставит целью завоевать "Золотой мяч"."В нашей команде есть футболист, который может выиграть его. Поэтому, моя цель – забить как можно больше голов и помочь Неймару.Он может привести нашу команду к завоеванию нескольких титулов, поэтому мы должны поддерживать его. Сделаю все, чтобы помочь ему выиграть "Золотой мяч" и буду счастлив, если это получится", - цитирует Мбаппе Le Parisien.