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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Килиан Мбаппе: хочу помочь Неймару выиграть "Золотой мяч"
Форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе заявил, что пока не ставит целью завоевать "Золотой мяч".
"В нашей команде есть футболист, который может выиграть его. Поэтому, моя цель – забить как можно больше голов и помочь Неймару.
Он может привести нашу команду к завоеванию нескольких титулов, поэтому мы должны поддерживать его. Сделаю все, чтобы помочь ему выиграть "Золотой мяч" и буду счастлив, если это получится", - цитирует Мбаппе Le Parisien.
"В нашей команде есть футболист, который может выиграть его. Поэтому, моя цель – забить как можно больше голов и помочь Неймару.
Он может привести нашу команду к завоеванию нескольких титулов, поэтому мы должны поддерживать его. Сделаю все, чтобы помочь ему выиграть "Золотой мяч" и буду счастлив, если это получится", - цитирует Мбаппе Le Parisien.
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